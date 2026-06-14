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Nenad Marinković Gastoz, aktuelni pobednik osme sezone rijalitija "Elita", našao se usred snažnog nevremena koje je pogodilo Beograd.

Dok se vraćao ka svom stanu u Zemunu, zatekao se na ulicama koje su bile pod vodom usled obilne kiše i oluje koja je izazvala probleme u pojedinim delovima grada.

Gastoz je prizore nevremena zabeležio iz automobila, dok su jaki pljuskovi i olujni vetar otežavali saobraćaj širom prestonice. Snimci koje je podelio na društvenim mrežama brzo su privukli pažnju njegovih pratilaca, koji su sa zabrinutošću komentarisali situaciju u kojoj se našao. Ubrzo su počeli da dele njegove objave, iznenađeni prizorima sa beogradskih ulica koje je zahvatilo snažno nevreme.

1/5 Vidi galeriju Gastoz je snimke potopljenih ulica iz automobila podelio sa svojim pratiocima na Instagramu, što je zabrinulo mnoge. Foto: Printscreen, Printscreen/Pink

Gastoz o Anđeli

Gastoz je, inače, nedavno pričao o burnom periodu s Anđelom Đuričić.

1/5 Vidi galeriju Nenad Marinković Gastoz i Anđela Đuričić na svadbi Foto: Printscreen Instagram

- U najboljim sam godinama! Ljude zanima moj privatni život, prate rijaliti... Ispada da stalno imam novu devojku! Da li volim da menjam devojke? Zadržaću to za sebe. Sad sam slobodan, da kažem. Jeste, slobodan sam - kazao je on, da bi se malo potom pomirili.

- Imao sam neke devojke... Bilo je tu promašaja. Uvek imam lepe devojke pored sebe, ja sam kompleksaš. Okej, neke, pogreši čovek... (smeh) Sa Anđelom nedavno je bilo turbulentno, zanimljivo, jako emotivno, romantično, eto - jasan je bio Gastoz.