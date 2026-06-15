Slušaj vest

Anđelo Ranković, Milena Kačavenda, Jovana Mitić i Aneli Ahmić bili su nominovani za izbacivanje. 

Darko Tanasijević ih je sve odveo do diskoteke u kojoj im je i objasnio pravila igrice koja se igra svake nedelje, a pobednik u igrici bila je Milena Kačavenda i njoj su duplirani glasovi.

- Pozdravljamo se sa Jovanom advokaticom - rekao je Darko.

Voditeljka Dušica Jakovljević je dočekala u studiju i popričala s njom o njenom učešću.

- Od prvog trenutka si bila totalno nezavisna, da li je bilo pritisaka da se prikloniš na neku stranu? - upitala je Dušica.

- Da, mnogo. Ne mogu da verujem da sam živela s ovim ljudima, to ću pričati u narednim danima. Jezivih pritisaka je bilo, a ogromna većina njih je pr - rekla je Jovana.

- Imala si žestoke sukobe sa Lukom - rekla je Dušica.

- Ja sam njega na početku našeg upoznavanja pravdala, ali za ovih deset meseci sa sigurnosti mogu da kažem da Holivud plače za njim kakav je to glumac i manipulator - rekla je Jovana.

Ne propustiteRijalitiTESNO DO SAMOG KRAJA! Svi u šoku što on napušta Elitu 9! Čim je kročio u studio, emocije prštale na sve strane (VIDEO)
Miki Dudić
Rijaliti"PLATIO SAM SVADBU 150.000 €, A TI DOVELA MAJMUNA KOJI TE JE OŽENIO" Bora Santana urlao usred noći! Šokirao tvrdnjama o Milici Kemez: Vratićeš mi sve moje!
milica.jpg
Rijaliti"PORED ŠKOLE NIJE PROŠAO" Stanija otkrila istina o Asminovoj diplomi! Evo koliko je platio loš falsifikat
asmin durdžić
RijalitiOGLASILA SE SESTRA VIKTORA GAGIĆA: Šutnuo Minu Vrbaški zbog laži, a porodica mu prolazi kroz agoniju
Mina Vrbaški i Viktor Gagić