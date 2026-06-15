ZA NJU NEMA MESTA U FINALU ELITE 9: Doživela poraz i ocrnila Luku najstrašnije! Tek će da progovori o svemu (VIDEO)
Anđelo Ranković, Milena Kačavenda, Jovana Mitić i Aneli Ahmić bili su nominovani za izbacivanje.
Darko Tanasijević ih je sve odveo do diskoteke u kojoj im je i objasnio pravila igrice koja se igra svake nedelje, a pobednik u igrici bila je Milena Kačavenda i njoj su duplirani glasovi.
- Pozdravljamo se sa Jovanom advokaticom - rekao je Darko.
Voditeljka Dušica Jakovljević je dočekala u studiju i popričala s njom o njenom učešću.
- Od prvog trenutka si bila totalno nezavisna, da li je bilo pritisaka da se prikloniš na neku stranu? - upitala je Dušica.
- Da, mnogo. Ne mogu da verujem da sam živela s ovim ljudima, to ću pričati u narednim danima. Jezivih pritisaka je bilo, a ogromna većina njih je pr - rekla je Jovana.
- Imala si žestoke sukobe sa Lukom - rekla je Dušica.
- Ja sam njega na početku našeg upoznavanja pravdala, ali za ovih deset meseci sa sigurnosti mogu da kažem da Holivud plače za njim kakav je to glumac i manipulator - rekla je Jovana.