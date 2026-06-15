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Mina Vrbaški i Viktor Gagić proteklih nekoliko nedelja prolazili su kroz veoma turbulentan period u svojoj vezi.

Mina će uskoro saznati da li je trudna

Iako je Viktor u jednom trenutku želeo da stavi tačku na njihov odnos, Mina nije bila spremna da se pomiri sa raskidom. Zbog toga su često ulazili u rasprave i nesuglasice, ali su, uprkos svemu, gotovo uvek pronalazili put jedno do drugog i završavali zajedno.

1/6 Vidi galeriju Mina Vrbaški Foto: Boba Nikolić

Ipak, došao je trenutak da se otkrije prava istina i stavi tačka na nagađanja – da li je Anita Stanojlović zaista jedina trudnica u "Eliti 9"?

Večeras će Milan Milošević ući u Belu kuću i suočiti učesnike sa odgovorima koje svi željno iščekuju. Kako bi se otklonile sve sumnje, Mina Vrbaški će u hotelu uraditi test za trudnoću, nakon čega će konačno biti poznato da li se nalazi u drugom stanju. Rezultati testa mogli bi da izazovu pravu buru među učesnicima i donesu novi preokret u rijalitiju.

Viktorova porodica van sebe

Njihov odnos prethodnih nedelja bio je propraćen brutalnim svađama, provokacijama i uvredama, a preko noći je došlo do pomirenja. Oboje su se izjasnili da ne žele da se vraćaju na stare greške, već da krenu ispočetka, a na ovu temu se se oglasila i Valentina Gagić, Viktorova sestra.

1/7 Vidi galeriju Mina Vrbaški i Viktor Gagić Foto: Printscreen YouTube

- Sva pitanja koja ste im jutros postavili bila su sasvim opravdana, koja su upućena oboma. Ipak, ni od jednog nismo dobili konkretan odgovor. Kako i zašto je došlo do ovakvog obrta preko noći, kao da se ništa nije dogodilo, ostaje nejasno i nama. Blago rečeno je da smo u šoku - objasnila je ona.