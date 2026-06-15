ANITA NIJE JEDINA TRUDNICA U ELITI 9? Uskoro će se saznati istina: Mina Vrbaški radi test na trudnoću
Mina Vrbaški i Viktor Gagić proteklih nekoliko nedelja prolazili su kroz veoma turbulentan period u svojoj vezi.
Mina će uskoro saznati da li je trudna
Iako je Viktor u jednom trenutku želeo da stavi tačku na njihov odnos, Mina nije bila spremna da se pomiri sa raskidom. Zbog toga su često ulazili u rasprave i nesuglasice, ali su, uprkos svemu, gotovo uvek pronalazili put jedno do drugog i završavali zajedno.
Ipak, došao je trenutak da se otkrije prava istina i stavi tačka na nagađanja – da li je Anita Stanojlović zaista jedina trudnica u "Eliti 9"?
Večeras će Milan Milošević ući u Belu kuću i suočiti učesnike sa odgovorima koje svi željno iščekuju. Kako bi se otklonile sve sumnje, Mina Vrbaški će u hotelu uraditi test za trudnoću, nakon čega će konačno biti poznato da li se nalazi u drugom stanju. Rezultati testa mogli bi da izazovu pravu buru među učesnicima i donesu novi preokret u rijalitiju.
Viktorova porodica van sebe
Njihov odnos prethodnih nedelja bio je propraćen brutalnim svađama, provokacijama i uvredama, a preko noći je došlo do pomirenja. Oboje su se izjasnili da ne žele da se vraćaju na stare greške, već da krenu ispočetka, a na ovu temu se se oglasila i Valentina Gagić, Viktorova sestra.
- Sva pitanja koja ste im jutros postavili bila su sasvim opravdana, koja su upućena oboma. Ipak, ni od jednog nismo dobili konkretan odgovor. Kako i zašto je došlo do ovakvog obrta preko noći, kao da se ništa nije dogodilo, ostaje nejasno i nama. Blago rečeno je da smo u šoku - objasnila je ona.