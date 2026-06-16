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Voditelj rijalitija Milan Milošević saopštio je važnu odluku o narednoj sezoni "Elite". On je rekao da su prijave za desetu sezonu počele, ali ove godine došlo je do malih novina.

Naime, Milan Milošević saopštio je da ove godine zainteresovani kandidati prijave za učešće u rijalitiju mogu slati i njemu lično, te će on sve pogledati i proslediti dalje produkciji što do sada nije bio slučaj.

- Večeras je zvanično početak kraja devete sezone. Jedva čekam da vidim šta će se dešavati do samog kraja. Želim da vas pozovem da ostvarite svoje snove, elita 10 kreće uskoro, jubilej je u pitanju. Prijavite se, pošaljite video snimak, kratku fotografiju i snimak. Možete pisati na zvaničan mejl ili meni, ja ću svima odgovoriti. Kasting za Elitu 10 je počeo - saopštio je Milan Milošević večeras pred ulazak u Belu kuću.

Na svom Instagram nalogu oglasila se i Milica Mitrović koja je takođe saopštila da su prijave za jubilarnu sezonu Elite u toku.

Foto: Dragan Kadić

Zdravstveni problemi

Podsetimo, Milan Milošević je nedavno otvorio je dušu o zdravstvenim problemima koje je imao u mladosti, te priznao sa kakvim tegobama se sada susreće.

– Već u osnovnoj školi tokom časova fizičkog vaspitanja sam osećao premor i čudne pojave u predelu grudnog koša, ali dete kao dete, nisam tome tada toliko davao na značaju, već sam uglavnom nakon kraćeg odmora nastavljao da skačem i da se bavim fizičkim aktivnostima kao i ostala deca. Premor je nastajao najviše tokom trčanja, a prve aritmije su se pojavile nakon naglog saginjanja. To nisam odmah shvatio, već vremenom kada su se takve situacije ponavljale dosta puta.

1/8 Vidi galeriju Milan Milošević pred ulazak u Elitu Foto: Boba Nikolić