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U toku emisije ''Pretres nedelje'' sa Milanom Miloševićem, voditelj je odveo aktuelne učesnike "Elite" Minu Vrbaški i Viktora Gagića kako bi ona uradila test na trudnoću.

Oboje su bili vidno uzbuđeni.

- Juče smo imali razgovor oko svega toga. Strah me je, bojim se. Loše mi je jer sam i svoju i njegovu porodicu razočarala - rekla je Mina.

- Zna on koliko mene te stvri muče. Danima mi je kasnilo, nisam imala simptome da ću dobiti. Bio mi je stresan period, a onda mije prošlo kroz glavu kad je pravila lomove - rekla je Mina.

- Je l' bi volela da ostaneš trudna? - pitao je Milan.

1/6 Vidi galeriju Mina Vrbaški uradila test trudnoće Foto: Printscreen

- Mi smo se pomirili jer je i on želeo, a i ja. Ja bih volelea da ostanem. Teško je kad druga strana protiv toga. Ja sam rekla da mi je to neostvarena želja - rekla je Mina.

- Šta bi volela da dobiješ? - pitao je potom voditelj.

- Dečaka - rekla je Mina.

- Ja sam najviše razmišljao kako će da reaguje moja mama. Mislim da je ovih dana najveći problem što smo se pomirili - rekao je Viktor.

- Je l' si radila nekad test za trudnoću? - pitao je Milan.

- Jesam - rekla je Mina, a potom su se uputili u posebnu prostoriju, kako bi to obavila.

Nakon što je uradila test, voditelj Milan Milošević je saopštio rezultate.