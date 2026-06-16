MINA VRBAŠKI URADILA TEST ZA TRUDNOĆU: Milan Milošević saopštio rezultate, ona prebledela
U toku emisije ''Pretres nedelje'' sa Milanom Miloševićem, voditelj je odveo aktuelne učesnike "Elite" Minu Vrbaški i Viktora Gagića kako bi ona uradila test na trudnoću.
Oboje su bili vidno uzbuđeni.
- Juče smo imali razgovor oko svega toga. Strah me je, bojim se. Loše mi je jer sam i svoju i njegovu porodicu razočarala - rekla je Mina.
- Zna on koliko mene te stvri muče. Danima mi je kasnilo, nisam imala simptome da ću dobiti. Bio mi je stresan period, a onda mije prošlo kroz glavu kad je pravila lomove - rekla je Mina.
- Je l' bi volela da ostaneš trudna? - pitao je Milan.
- Mi smo se pomirili jer je i on želeo, a i ja. Ja bih volelea da ostanem. Teško je kad druga strana protiv toga. Ja sam rekla da mi je to neostvarena želja - rekla je Mina.
- Šta bi volela da dobiješ? - pitao je potom voditelj.
- Dečaka - rekla je Mina.
- Ja sam najviše razmišljao kako će da reaguje moja mama. Mislim da je ovih dana najveći problem što smo se pomirili - rekao je Viktor.
- Je l' si radila nekad test za trudnoću? - pitao je Milan.
- Jesam - rekla je Mina, a potom su se uputili u posebnu prostoriju, kako bi to obavila.
Nakon što je uradila test, voditelj Milan Milošević je saopštio rezultate.
- Mina Vrbaški nije trudna. Samo jedna crta - rekao je voditelj.