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Bliži se kraj "Elite 9", a pojedini takmičari nikako da se ponašaju u skladu sa pravilima. Sve je više onih koji su kažnjeni oduzimanjem nekog dela honorara, a to se i nastavilo.

Sada je Veliki šef morao hitno da reaguje, jer pojedini učesnici Pinkovog rijalitija nisu ustali kada je za to dat znak. Iako je bilo vreme za buđenje, određena grupa elitara je ostala u krevetu i nastavila da spava. Zbog nepoštovanja ovog pravila tri takmičarke su ostale bez novca Po džepu su udarene Jovana Cvijanović, Anastasija Brčić i Sandra Todić.

Inače, Anastasiji ovo nije prva kazna, shodno dešavanjima sve je izvesnije da će na iz "Elite 9" izaći bez honorara. Ona je već ranije kažnjavana i to oduzimanjem šestomesečnog honorara zbog fizičkog napada na bovšeg dečka Boru Santanu.

1/3 Vidi galeriju Elita Foto: Printscreen

Tim povodom se tada oglasio njen najbolji prijatelj Ognjen Vulević.

- Tužbe su tu, sve ćemo rešavati pravno kad izađu iz rijalitija. Neću da dozvolim da bilo ko na onakav način ponižava Anastasiju. Reagovaću uvek, sve pravno, ja se ne bavim mutnim poslovima, sve će ići preko advokata. Baš sam nedavno bio u Beogradu i sastao sa sa advokatom, čekamo samo da sve krene u proces. Ovakve stvari se neće zaboraviti - rekao je Anastasijin prijatelj i dodao:

- Ovo je toliko odvratno da ja reči nemam, a i ona isto greši i izgovara svašta, ali je on to od nje napravio jer je izludeo.

Foto: Nemanja Nikolić

Podsetimo, Anastasija i Bora od samog početka rijalitija imaju veoma turbulentan odnos, i između njih pale su brojne uvrede i na njihov račun, ali i na račun članova njihovih porodica.