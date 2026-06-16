SVI BRUJE O STANIJINOM "GOLUBARNIKU" ZA KOJI ONA TVRDI DA JE PENTHAUS: Komšija sve otkrio: Svi znaju da ona tu živi! Do zgrade samo ako se podigne rampa
Starleta Stanija Dobrojević je pre nekoliko godina kupila stan u Rumi, za koji se pisalo da je platila oko 150.000 evra.
Ona priča da je to penthaus, nakon čega su je cimeri iz "Elite" ismevali i govorili da je to zapravo "običan" stan od 90 metara kvadratnih.
Inače, dom Stanije Dobrojević ima ogromnu terasu koja se prostire duž celog stana, 3 spavaće sobe, dva kupatila i ogroman garderober, što smo mogli videti i na njenim Instagram objavama.
Mnogi su se pitali odakle joj novac za ovu nekretninu, a kako su mediji pisali, Stanija je svoj stan u Novom Sadu, u kojem je živela, prodala za neverovatnu cifru, nakon čega je dodala pare i kupila ovaj u Rumi.
Mediji su sada obišli smo kraj gde starleta živi kada je u Srbiji i sve je veoma mirno i tiho. Ispred zgrade je postavljena rampa, kako ne bi svako mogao da uđe.
Zgrada je mala pa nema mnogo komšija, a njena nekretnina je na poslednjem spratu i izdvaja se od ostalih stanova.
Novinari su pitali meštane Rume o Staniji, a jedan komšija je rekao:
- To je jedna od najboljih zgrada u Rumi, svi koji prođu znaju da Stanija tu živi. Na poslednjem spratu je, ima svoju privatnost, mada retko tu provodi vreme jer je najčešće u Americi ili u rijalitiju, što je sada slučaj - rekao je komšija.
Podsetimo, Marko Janjušević Janjuš i Ivan Marinković komentarisali su jednom prilikom njen stan u Rumi i ismevali je.
- Da li si ti video taj penthaus Stanijin? - pitao je Ivan Marinković Janjuša.
- Kaže Asmin da ima 90 kvadrata, da joj je čovek koji je prodao tvrdio da ima 120 kvadrata, a da u stvari ima 90 i nije penthaus - rekao je Janjuš.
- Ona misli da je to penthaus jer je na zadnjem spratu - smejao se Marinković.
- Ne zna da je dobila golubarnik - rekao je robot Toša.
- Probi mi mozak penthausom. Nisam čuo za penthaus od 90 kvadrata. Oni idu od minimum 130 kvadrata, pa naviše. Preko cele zgrade, na vrhu je velika terasa - otkrio je Janjuš.
Kurir/Telegraf