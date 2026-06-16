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Starleta Stanija Dobrojević je pre nekoliko godina kupila stan u Rumi, za koji se pisalo da je platila oko 150.000 evra.

Ona priča da je to penthaus, nakon čega su je cimeri iz "Elite" ismevali i govorili da je to zapravo "običan" stan od 90 metara kvadratnih.

Inače, dom Stanije Dobrojević ima ogromnu terasu koja se prostire duž celog stana, 3 spavaće sobe, dva kupatila i ogroman garderober, što smo mogli videti i na njenim Instagram objavama.

Mnogi su se pitali odakle joj novac za ovu nekretninu, a kako su mediji pisali, Stanija je svoj stan u Novom Sadu, u kojem je živela, prodala za neverovatnu cifru, nakon čega je dodala pare i kupila ovaj u Rumi.

Mediji su sada obišli smo kraj gde starleta živi kada je u Srbiji i sve je veoma mirno i tiho. Ispred zgrade je postavljena rampa, kako ne bi svako mogao da uđe.

1/7 Vidi galeriju Zavirite u stan Stanije Dobrojević u Rumi od 300.000 evra Foto: Printscreen/Instagram, Printscreen Instagram

Zgrada je mala pa nema mnogo komšija, a njena nekretnina je na poslednjem spratu i izdvaja se od ostalih stanova.

Novinari su pitali meštane Rume o Staniji, a jedan komšija je rekao:

- To je jedna od najboljih zgrada u Rumi, svi koji prođu znaju da Stanija tu živi. Na poslednjem spratu je, ima svoju privatnost, mada retko tu provodi vreme jer je najčešće u Americi ili u rijalitiju, što je sada slučaj - rekao je komšija.

Podsetimo, Marko Janjušević Janjuš i Ivan Marinković komentarisali su jednom prilikom njen stan u Rumi i ismevali je.

- Da li si ti video taj penthaus Stanijin? - pitao je Ivan Marinković Janjuša.

- Kaže Asmin da ima 90 kvadrata, da joj je čovek koji je prodao tvrdio da ima 120 kvadrata, a da u stvari ima 90 i nije penthaus - rekao je Janjuš.

- Ona misli da je to penthaus jer je na zadnjem spratu - smejao se Marinković.

1/10 Vidi galeriju Stanija Dobrojević Foto: Printscreen, Pritnscreen/Instagram

- Ne zna da je dobila golubarnik - rekao je robot Toša.

- Probi mi mozak penthausom. Nisam čuo za penthaus od 90 kvadrata. Oni idu od minimum 130 kvadrata, pa naviše. Preko cele zgrade, na vrhu je velika terasa - otkrio je Janjuš.

Kurir/Telegraf