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Tokom Igre istine u "Eliti 9" , povela se tema oko odnosa između Milene Kačavende i Dače Virijevića. Došlo je do raskola njihovog prijateljstva i to samo mesec dana pred finale.

- Da li gore ima mišljenje Dača o Mileni, ili Milena o Dači? - upitao je nenad macanović Bebica.

- Niko normalan ne može da ima lepo mišljenje o Kačavendi, koja ima ponašanje kakvo ima - rekao je Janjuš, ali mu je Milena odmah odgovorila.

- Pogledaj sebe, kockaru jedan. Sram te bilo, propalice jedna - rekla mu je Kačavenda.

- Što se tiče nje same, Dača je za nju bio klinac, nije ga shvatala za ozbiljno, nije ga gledala kao prijatelja - kazao je Janjuš.

- Mene ne zanima ko će meni da veruje, ali me je sinoć razbesnelo to što je ona nipodaštavala to što sam se ja zakleo i rekao da je slagala - kazao je Dača.

1/5 Vidi galeriju Milena Kačavenda i Marko Janjušević Janjuš Foto: Printscreen YouTube

- Kada ti je Milena rekla za mene i nju, da smo imali se*s? - upitao je Janjuš.

- Tri dana, pre nego što je to priznala u Šiša baru - kazao je Dača.

Podsetimo, Kačavenda je sama otkrila da je u spoljnom svetu bila intimna sa Markom Janjuševićem Janjušem.

Ona je potom zatražila od Lepog Miće da prokomentariše njeno izlaganje, a njegov odgovor je izazvao muk za crnim stolom.

- Ja bih dao obe ruke pre rijalitija da nisi bila sa Janjušem! Ja sam u šoku, nije mi to pojmljivo - urlao je Mića, dodajući da je njihovo obostrano vređanje prava katastrofa i da on ima osećaj da njih dvoje nešto "muljaju" i rade mu o glavi.

Iako je Milena pokušala da se odbrani tvrdeći da je ljudima i spolja bilo sumnjivo i da su mislili da će ući u vezu, te da je ona sve to demantovala, Mića ju je u "Eliti" sasekao u korenu i raskrinkao njene namere:

- Ti sve vreme hoćeš da kažeš da imaš emocije, a da on neće da prizna da ima!

1/5 Vidi galeriju Milena Kačavenda Foto: Printscreen, Printscreen Instagram, Petar Aleksić

U raspravu se potom ubacio i sam Janjuš, koji je istakao da on ništa nije izmislio i da je baš zbog Milene predlagao da se ove "budalaštine" ne iznose. Ipak, pravu buru izazvala je Matora, koja je do kraja ogolila Kačavendina osećanja, a spomenula je i njenog bivšeg supruga Srđana Kačavendu.

- Kao što se Dane zaljubio u Sofiju, tako je i ona u Janjuša! Ona posle Srđana nije imala nikoga i normalno da se zaljubila, na keca bi mu sve oprostila - tvrdila je Matora, a onda je potkačila i pevačicu Jovanu nazvavši je "neiskrenom osobom u ovom odnosu".

Pevačica Jovana tada je priznala da nije ni slutila do kojih granica je sve otišlo i otkrila šokantne detalje iz prepiski.

- Postoje poruke gde on komentariše da je ona poludela za njim, ali nisam mogla da sklopim u glavi da su bili zajedno - izjavila je Jovana, dodajući da su nju nazivali "psihopatom", iako se sa njim mnogo češće viđala.