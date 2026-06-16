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Rijaliti učesnica Miljana Kulić svojevremeno je otvoreno govorila o periodu kada je bila opsednuta pojedinim javnim ličnostima, otkrivši kako je pokušavala da privuče pažnju pevača Darka Lazića i Dušana Svilara, kao i kroz šta je sve prolazila zbog te opsesije.

"Dušana Svilara sam dovela do pobede"

Miljana je, zajedno sa majkom Marijom Kulić, nedavno gostovala u podkastu kod Bojana Jovanovskog, poznatijeg kao Boki 13. Tom prilikom prisetile su se početka njenog medijskog puta, ali i perioda kada je intenzivno pratila i kontaktirala učesnike takmičenja "Zvezde Granda", što je kasnije privuklo veliku pažnju javnosti.

1/10 Vidi galeriju Miljana Kulić Foto: Boba NIkolić

Na pitanje zbog čega se manijački odnosila prema pojedinim pevačima,ona je odgovorila:

1/6 Vidi galeriju Darko Lazić otvorio dušu o pogibiji brata Dragana Lazića Foto: Amidži

- Volela sam ih kao pevače i bila sa zaljubljena virtuelno u njih. Svideli su mi se kao muškarci. Prvo je bio Dušan Svilar, dovela sam ga do pobede, isto tako i Darka Lazića. Glasala sam, policija je non-stop dolazila po mene kući, inspektori, oduzimali kartice, prijavljivala me majka Dušana Svilara. Baka Darka Lazića me je dočekala džogerom i krenula da me juri, jer sam otišla u Brestač da ga vidim - ispričala je Miljana Kulić.

Njena majka Marija saglasna je sa tim da je svojim glasanjem Miljana doprinela da oni postanu ono što jesu danas.

- To je nekada bilo, dok je ona bila tinejdžerka, kao što se kod svakih tinejdžerki javlja... Neke vole fudbalere, neke vole glumce, neke pevače. Ona je slušala tu narodnu muziku, te zvezde "Granda" i eto pokazala interesovanje ka tim javnim lićnostima. Ona je volela i da ih podržava u takmičarima, bila je najveća glasačica. Kao devojčica se na neki način je simpatisala te muškarce koje su iz "Zvezda Granda" - rekla je Marija.

Kulići danas uživaju u luksuzu

Miljana Kulić nikada nije krila da je u rijalitiju zaradila ogromnu sumu novca, a retko ko je video njenu kuću pre nego što je postala deo formata.

Zidovi bez fasade, oronula kapija i biljke zarasle u korov samo su neki od prizora starog doma.

1/4 Vidi galeriju MILJANA KULIĆ ŽIVELA U KUĆI BEZ FASADE ZARASLOJ U KOROVU: Zaradila LOVU u rijalitiju, sagradila VILU, pogledajte njen STARI DOM! Foto: Printscreen/Google Maps, Printscreen/Pink

Učešćenjem u nekoliko sezona rijalitija "Zadruga" , Miljana je zaradila novac kako bi renovirala kuću i sada njene komšije u Nišu mogu samo da joj pozavide.

Unutrašnjost je potpuno renovirana, "udarena" je nova fasada, a ogromna kapija krije šta se dešava u njihovom dvorištu.