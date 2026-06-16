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Dok Maja Marinković u rijalitiju prolazi kroz jedan od najturbulentnijih perioda i gotovo svakodnevno vodi žestoke sukobe sa Asminom Durdžićem, njen otac Radomir Marinković Taki uživa daleko od kamera i rijaliti drame.

Veza Maje i Asmina, koja je započela ubrzo nakon ulaska Stanije Dobrojević u Belu kuću, od samog starta privlači ogromnu pažnju javnosti. Poslednjih nedelja njihovi sukobi postali su sve učestaliji, a međusobne prozivke, uvrede i optužbe ne prestaju da pune naslovne strane i društvene mreže.

Taki napravio haos na mrežama

Za to vreme, Taki je na svom Instagram profilu objavio snimak koji je izazvao pravu buru među pratiocima. Na videu se vidi kako uživa u luksuznoj atmosferi, uz čašu vina i tompus, a posebnu pažnju privukao je sam kraj snimka. Naime, Marinković je pokazao kutiju sa dva prstena, odnosno dve burme, što je odmah pokrenulo lavinu komentara i nagađanja.

1/7 Vidi galeriju Dok Maja Marinković prolazi kroz haos u Eliti 9, njen otac Taki Marinković uživa u spoljnom svetu Foto: Printscreen

Dodatnu misteriju izazvao je i opis koji je ostavio uz objavu, pa su društvene mreže ubrzo preplavile spekulacije da se Taki možda sprema za novi životni korak i odlazak pred matičara. Iako se ovim povodom nije dodatno oglašavao, njegova objava uspela je da zaseni čak i aktuelnu dramu koju njegova ćerka proživljava u rijalitiju.

Maja ne zna šta će od para

Maja je učešćem u jednoj od prethodnih sezona rijalitija "Zadruga", kako su svojevremeno pisali mediji, zaradila 122.000 evra.

Njen otac Radomir Marinović Taki je otkrio da je njegova mezimica dobila i nasledstvo.

1/8 Vidi galeriju Maja Marinković Foto: Boba Nikolić

"Maja je od pokojnog dede nasledila plac od 90 ari u naselju Braće Jerković. Njegova trenutna vrednost je, kako su mi rekli, 1.200.000 evra. Ostalo joj je i od pokojne bake, moje majke i imanje sa kućom na Avali. Ima tu još nekretnina i šuma. Maja ne mora da brine", ispričao je Taki.