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Tokom Igre istine koji igraju učesnici "Elite 9" Dača Virijević postavio je pitanje Luki Vujoviću.

- Luka, kada ćeš da odgovoriš Asminu? Kako možeš da objasniš to što je on rekao na tvoj račun, uvek za njega pronalaziš opravdanje - kazao je Dača.

- On mene ne dira, ne znam zašto bih ja njemu išta morao da kažem?! Kad bude uvredio Anitu, kad bude splatkario, tada ću sa njim da uđem u sukob, ali svakako moje mišljenje o njemu se zna - odgovorio je Luka, koji je imao pitanje za Nerija Ružanjija.

- Nerio, biži se kraj rijalitija. Ako na superfinalu Sita i Grofica požele da te zagrle, kako bi reagovao? - pitao ga je Luka.

- Ne znam kako bih ja na to reagovao. Iskreno, da se to hipotetički desi, ne znam šta bih mogao da očekujem. Ne verujem da bi se nešto magično promenilo - rekao je Nerio.

1/5 Vidi galeriju Nerio Ružanji Foto: Printscreen Instagram, Printscreen, Printscreen/Instagram, Petar Aleksić

Podsetimo, o problemima sa Sitom i Groficom govorila je i Jelena, majka Neriovo žene Hane.

- Niko mi ne preti, ali Grofica sada iznosi svašta po društvenim mrežama, to je jedino. Svašta je Grofica izgovarala na račun moje ćerke. Ono što nisam znala, kada je reč o mojoj ćerki i svega što je iznosila u ''Eliti'' je da joj je Sita rekla da će je ras*oriti, to zaista nisam znala. Sita to negira, ali ipak priznaje da je imala zabranu prilaska Neriu i Hani. Što bi imala zabranu prilaska, ako je dobra i ispravna? Ne bi nadležni organi doneli takvu odluku, da nije postojao razlog da to toga dođe. Bila sam veoma besna kad sam to saznala, Hana zna da bi haos nastao, da sam to ranije znala. Do toga je došlo jer su Ahmićke želele da Hana pobaci. Sita je želela da ubije samim tim dete svog deteta, to je monstruozno - rekla je ona i dodala: