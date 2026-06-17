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Još jedna dramatična noć u rijalitiju "Elita" obeležena je agresivnim ponašanjem i hitnom intervencijom obezbeđenja. U centru nezapamćenog skandala našli su se Viktor Gagić i Bora Santana, a zbog eskalacije sukoba produkcija je morala odmah da reaguje.

Produkcija donela odluku

Kako se navodi, ono što je počelo kao običan verbalni sukob, ubrzo se pretvorilo u ozbiljan incident. Viktor Gagić je u jednom trenutku u potpunosti izgubio kontrolu i krenuo pravo ka Bori Santani.

Kako bi sprečili dalji fizički kontakt i katastrofu, pripadnici obezbeđenja su hitno uleteli u Belu kuću i jedva razdvojili zaraćene strane.

Budući da je nasilje strogo kažnjivo po pravilima rijalitija, produkcija nije časila časa. Nedugo nakon incidenta stiglo je zvanično saopštenje Velikog šefa u kojem je doneta odluka da se Viktor Gagić kazni oduzimanjem celog mesečnog honorara zbog kršenja pravila i neprimerenog ponašanja.

1/7 Vidi galeriju Mina Vrbaški i Viktor Gagić Foto: Printscreen YouTube

Ovo predstavlja jednu od rigoroznijih finansijskih sankcija u rijalitiju.

Mina briznula u plač

1/5 Vidi galeriju Odluka produkcije izazvala je šok u kući, a Mina Vrbaški je briznula u plač i veoma burno reagovala. Foto: Pink

Odluka produkcije izazvala je šok u kući, a Mina Vrbaški je briznula u plač i veoma burno reagovala.

Iako u izveštajima nema njenih tačnih reči, navodi se da je njena reakcija bila izuzetno emotivna jer joj je bilo veoma krivo što je Viktor sebi dozvolio da zbog trenutka slabosti izgubi novac.

Incident je podigao veliku prašinu kako među samim takmičarima, tako i među brojnim gledaocima koji su sve pratili uživo. Ostaje da se vidi da li će ova drakonska kazna opametiti Gagića i kako će se njegov odnos sa Borom odvijati u narednim danima.