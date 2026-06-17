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Odnos Viktora Gagića i Mine Vrbaški iz dana u dan šokira mnoge gledaoce kraj malih ekrana, ali čini se i njihove cimere koji svakodnevno gledaju njihove žestoke sukobe i svađe.

Najveći haos izbio je kada je Mina Vrbaški istakla da Viktor Gagić voli muškarce i poveravala se svojim prijateljima kako je videla da on pipa grudi Anđelu Rankoviću, zbog čega je Gagić doživeo nervni slom i hteo da se diskvalifikuje.

1/5 Vidi galeriju Haos u rijalitiju Elita dostigao je vrhunac kada je Viktor Gagić odlučio da zauvek prekine odnos sa Minom Vrbaški. Foto: Pink

Iako su mnogi mislili da će ovo Viktora osvestiti i skloniti od Mine, čini se da to baš i nije bilo tako. Njih dvoje su se već sutradan pomirili, a mnogi su znali da njegova porodica neće ostati imuna na njihovo pomirenje posle teških optužbi Mine Vrbaški.

Odsečna

Upravo iz tog razloga, oglasila se Viktorova sestra Valentina koja nije bila toliko rečita kada je ova situacija u pitanju.

- Laži nisu vredne komentara. Mislim da je veći problem od Mine i Viktora Bora Santana i njegove izgovorene reči većini učesnika i njihovoj porodici - bila je kratka Valentina.

Produkcija donela odluku

Viktor Gagić je u jednom trenutku u potpunosti izgubio kontrolu i krenuo pravo ka Bori Santani.

Kako bi sprečili dalji fizički kontakt i katastrofu, pripadnici obezbeđenja su hitno uleteli u Belu kuću i jedva razdvojili zaraćene strane.

1/7 Vidi galeriju Mina Vrbaški i Viktor Gagić Foto: Printscreen YouTube

Budući da je nasilje strogo kažnjivo po pravilima rijalitija, produkcija nije časila časa. Nedugo nakon incidenta stiglo je zvanično saopštenje Velikog šefa u kojem je doneta odluka da se Viktor Gagić kazni oduzimanjem celog mesečnog honorara zbog kršenja pravila i neprimerenog ponašanja.

Ovo predstavlja jednu od rigoroznijih finansijskih sankcija u rijalitiju.

Kurir.rs/Pink.rs