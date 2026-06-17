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Maja Marinković se oštro usprotivila ideji da se Asmin Durdžić viđa nasamo sa Aneli Ahmić, zahtevajući da ide sa njim, ali je naišla na neočekivano hladan odgovor koji ju je potpuno šokirao.

Majina burna reakcija i Alibabin hladan tuš

Anelin zahtev izazvao je pravi haos kod Maje Marinković, kojoj se nimalo nije dopala ideja da Alibaba provodi vreme nasamo sa bivšom partnerkom. Maja mu je odmah zamerila i jasno stavila do znanja da takav dogovor ne dolazi u obzir i da on nigde neće ići bez nje. Ipak, Alibabina reakcija ju je potpuno izbacila iz takta.

1/5 Vidi galeriju Maja Marinković Foto: Printscreen, Printscrean

- J***ga, ti znaš da ti i ja nigde ne idemo odvojeno - rekla je Maja.

- To je druga situacija - rekao je Asmin.

Nakon ove Alibabine opaske, Maja je ostala u šoku i izbečila se upitavši ga:

- Šta je druga situacija?”, ali je on odlučio da je iskulira i time joj zapuši usta.

Dok Maja prolazi kroz pakao, Taki uživa

Podsetimo, dok Maja Marinković u rijalitiju prolazi kroz jedan od najturbulentnijih perioda i gotovo svakodnevno vodi žestoke sukobe sa Asminom Durdžićem, njen otac Radomir Marinković Taki uživa daleko od kamera i rijaliti drame.

1/7 Vidi galeriju Dok Maja Marinković prolazi kroz haos u Eliti 9, njen otac Taki Marinković uživa u spoljnom svetu Foto: Printscreen

Taki je na svom Instagram profilu objavio snimak koji je izazvao pravu buru među pratiocima. Na videu se vidi kako uživa u luksuznoj atmosferi, uz čašu vina i tompus, a posebnu pažnju privukao je sam kraj snimka. Naime, Marinković je pokazao kutiju sa dva prstena, odnosno dve burme, što je odmah pokrenulo lavinu komentara i nagađanja.

Dodatnu misteriju izazvao je i opis koji je ostavio uz objavu, pa su društvene mreže ubrzo preplavile spekulacije da se Taki možda sprema za novi životni korak i odlazak pred matičara. Iako se ovim povodom nije dodatno oglašavao, njegova objava uspela je da zaseni čak i aktuelnu dramu koju njegova ćerka proživljava u rijalitiju.