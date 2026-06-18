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Sukob između Stanije Dobrojević i Milene Kačavende glavna je tema poslednjih dana u "Eliti 9". Njih dve su mesecima bile u dobrim odnosima, ali je ona nakon jednog klipa sve puklo.

Gledaoce ova tema izuzetno interesuje pa su Staniji u okviru emisije "Pitanja gledalaca" postavili konkretno pitanje.

- Da li ti je sada jasno zaštio su te upozoravali na Milenu? - glasilo je pitanje.

- Jesu me upozorili da ona izdaje svakog svog prijatelja. Držale smo žensku stranu da bi se eto sada sve desilo zbog banalne stvari koja je mogla da bude rešena u dve rečenice. Odakle je sve to izbilo iz nje ako smo bile dobre? Milena govori o sebi kroz odnose sa prijateljima. Sa mnom je mogla da ostane dobra. Mislim da joj sukob sa mnom ne treba - rekla je Stanija.

1/5 Vidi galeriju Stanija Dobrojević Foto: Printscreen YouTube, Printscreen

Tada se oglasila i Kačavenda.

- Više puta sam istakla da ja prijatelje ovde nemam. Mene Stanija kao persona ne zanima. Ona je izazvala sukob i da je neiskrena. Sve je moglo drugačije. Mnogima bi odgovaralo da ja skačem, ali neću. Nemam razloga da budem ljubomorna. Po kom osnovu? Kvarna je i namazana. Ona je mene uvredila kada je rekla da smatra da sam bila sa obojicom. Posle je rekla da se šalila, ne znam odakle takva relacija da se tako šalimo. Ja se nisam sa tobom šalila ni u jednom trenutku tako - rekla je Milena.

- Ona je rekla da ja nemam dve vijugice da skontam neke stvari. Vijugica je skontala neke stvari - rekla je Stanija.

- Gde si videla da sam ja popila? - pitala je Milena.

1/5 Vidi galeriju Milena Kačavenda Foto: Printscreen Pink, Printscreen YouTube

- U očima sam ti videla. Jesu problem muškaci. Ovo je nastalo nakon klipa - rekla je Stanija.

- Ja sam govorio da ona ne podnosi Staniju. Samo postoje tri osobe sa kojima se nije ovde svađala. Filip, Nerio.. - rekao je Janjuš.