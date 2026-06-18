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Jovana Tomić Matora bila je kod Drveta mudrosti i tamo govorila o dešavanjima u "Eliti 9".

Najpre je pričala o odnosu Aneli Ahmić i Asmina Durdžića.

- Deluje mi kao da ne žele da reše problem. Ona je juče izvređala Asmina, a kada joj je Mića rekao da treba zbog ćerke da spusti loptu, onda je odmah povukla reč. Asmin i Aneli su slični. Kako misle da išta reše, kad jedno drugo čekaju da pogreše?! Ljudi, čekajte bre, kako?! Ne mogu da shvatim te neke stvari. Primećujem da jedno drugo čekaju ko će prvi da povuče odluku o primirju - rekla je Matora, pa progovorila o Asminovoj vezi sa Majom Marinković, sa kojom se svakog dana svađa i miri se:

1/5 Vidi galeriju Elita 9 Foto: Printscreen YouTube, Printscreen

- Između Asmina i Maje nema ljubavi, samo su zbog nekog cilja zajedno. Tu ljubavi nema, oni samo strast osećaju, to je sve.

- Da li ti smeta Milenino druženje sa Draganom? - upitalo je Drvo.

- Ako je Kačavenda prema meni bila neiskrena, onda ne mogu da mislim da će biti prema Dragani. Ona u rijalitiju nikom nije prijatelj. Nikakvo poverenje u nju nemam, to je činjenica. Ja ne opraštam neke stvari i ne zaboravljam, ali se sad ne svađam, sa njom i ne vređam. Dragana se druži sa ženom koja bi joj sutra zabila nož u leđa. Ako je ranije govorila da je Dragana lažna lezbijka, sigurno sada nema neko idealno mišljenje o našem odnosu, da se razumemo - kazala je Matora.

1/11 Vidi galeriju Jovana Tomić Matora Foto: Petar Aleksić, Printscreen YouTube, Printscreen Instagram

Podsetimo, Dragana je otkrila da je u lošim odnosima sa članovima svoje porodice jer oni ne podržavaju njenu vezu sa Matorom, koja u to ne želi da se meša, jer su u pitanju roditelji njene izabranice.