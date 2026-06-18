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Radomir Marinković Taki, otac rijaliti zvezde Maje Marinković, živi život punim pljućima, o čemu često svedoče fotografije i snimci na društveni mrežama, a neretko se hvali i svojim zavodničkim umećem. Sada mu je za petama bila ekipa emisije "Paparaco lov", koja se uverila u to šta Taki radi kada misli da ga kamere ne snimaju.

Evo gde Taki krije novac

Taki je, naime, skockan od glave do pete došao na jedan gradski događaj, tačnije promociju nove pesme Dije Kostić, bivše zadrugarke, koju je srdačno izljubio i uručio joj buket cveća.

1/4 Vidi galeriju Radomir Marinković Taki, otac rijaliti zvezde Maje Marinković, živi život punim pljućima, o čemu često svedoče fotografije i snimci na društveni mrežama, a neretko se hvali i svojim zavodničkim umećem Foto: Paparaco Lov

Sve vreme je pušio tompus i ispijao alkoholna pića, a posebnu pažnju su mu privukle atraktivne hostese i promoterke, na čiju lepotu i mladost nije ostao imun.Taki je paparacima postao sumnjiv te večeri zbog toga što je među prvima napustio zabavu. Platio je parking, a onda stigao u jedan beogradski tržni centar, gde ga je usnimila ekipa "Paparaco lova".

Marinković je otvorio gepek, a potom iz lakovane cipele iz gepeka izvadio tucu para.

U tržnom centru sreo je voditeljku Milicu Kemez, sa kojom se srdačno pozdravio, a potom se bacio u kupovinu nakita na obližnjem pultu, odakle je produžio u jedan poznati restoran, očigledno - na rođendansku proslavu.

Taki staje na ludi kamen?

Taki je nedavno na svom Instagram profilu objavio snimak koji je izazvao pravu buru među pratiocima. Na videu se vidi kako uživa u luksuznoj atmosferi, uz čašu vina i tompus, a posebnu pažnju privukao je sam kraj snimka. Naime, Marinković je pokazao kutiju sa dva prstena, odnosno dve burme, što je odmah pokrenulo lavinu komentara i nagađanja.

1/7 Vidi galeriju Dok Maja Marinković prolazi kroz haos u Eliti 9, njen otac Taki Marinković uživa u spoljnom svetu Foto: Printscreen

Dodatnu misteriju izazvao je i opis koji je ostavio uz objavu, pa su društvene mreže ubrzo preplavile spekulacije da se Taki možda sprema za novi životni korak i odlazak pred matičara. Iako se ovim povodom nije dodatno oglašavao, njegova objava uspela je da zaseni čak i aktuelnu dramu koju njegova ćerka proživljava u rijalitiju.