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Lazar Čolić Zola, stekao je popularnost učešćem u rijaliti programu “Zadruga”, a danas radi kao di-džej.

Zola je otkrio detalje odnosa sa Miljanom Kulić, bivšom devojkom, ali i prokomentarisao i aktuelne rijaliti učesnike, kao i otkrio detalje života.

- Već duže vreme sam u Crnoj Gori, tu sam lepo mi je, došao sam sa jednim prijateljima do svetinje, Ostroga, pa smo se spustili do Podgorice gde smo i ostali, tu su nam se otvorile neke stvari za posao, mislim da ću ovde biti celo leto. Radiću kao di-džej i MC - rekao je i dodao da je smršao preko 30 kilograma:

- Izgubio sam dosta kilograma. Ljudi me sreću i pitaju me: “Zola jesi li to ti, da nisi ne daj Bože nešto bolestan?” Ja sam skinuo preko 30 kilograma, osećam se bolje psihički, imam više energije i samopouzdanja.

Zola smršao 23 kilograma:

1/3 Vidi galeriju Lazar Čolić Zola smršao 23 kilograma Foto: Printscreen

S obzirom da ima sedam godina radnog staža u rijalitiju, pitali smo ga koliko mu je isti doneo, a koliko odneo:

- To je put koji sam ja birao. Bio bih neiskren kada bi rekao da mi rijaliti nije doneo dobrih stvari, jer samim mojim učešćem u rijalitiju sam stekao mnogo poznanstava, mnogo vrata mi se otvorilo. Naravno da postoji moment kad čoveku nije do priče bilo kakve, ni o rijalitiju, kad sam u tim nekim fazama, ja se ne pojavljujem nigde. Mislim da niko ne bi bio srećan da mu dete boravi sa tako nekim tamo ljudima. Naravno, čast izuzecima da ne ispadne sad da ja nekog pljujem, a sebe uzdižem. Daleko od toga. Ja sam bio među najgorima, ali hoću da kažem da ne bih bio ponosan. Neke stvari iz života ne mogu izbrisati. Bilo je kako je trebalo da bude.

Zola ne isključuje mogućnost da će ponovo ući u rijaliti format.

- Nisam jedan od onih ljudi koji će reći: “E nikad više ponovo se pojavim tamo”. Ja iskreno ne bih voleo, voleo bih da nastavim u ovom svom smeru kao di-džej i MC, ali šta će se desiti u septembru, oktobru, novembru, to niko ne može da garantuje. Glupo je da kažem da ne ostavljam prostor za ulazak u rijaliti, zato što za šta god u životu nisam ostavio prostor, to mi se desilo. Poučen nekim iskustvima u životu smatram da tako ne treba čovek da govori kad je bilo šta u pitanju, a pogotovo ne nešto gde sam ja bio učesnik sedam godina. A što se tiče uslova i tih nekih stvari. Nisam ja neko ko je nikad tražio neke preterano sad abnormalne uslove, iako sam bio stvarno u situacijama gde bi pojedini ljudi na mom mestu gledali to da iskoriste maksimalno. Ja sam to gledao s drugačije strane. Naravno da je prioritet svakom od nas kad se pojavi tamo pored te neke popularnosti koju smo svi želeli, ali naravno da je novac uvek bio prioritet. Nisam sad ni razmišljao o uslovima koje bi tražio.

Čolić ističe da je zadovoljan učešćem i onime što je prikazao u rijalitiju, ali da mu je krivo zbog turbulentnih ljubavnih veza.

- Zadovoljan sam u smislu da nisam bio osoba koja vređa porodice drugima, koja psuje, koja se ponaša nekulturno. Moja porodica je skroz iz nekog desetog sveta. Kod nas kući se nikad nije ni puštalo to dok ja nisam ušao. Jedini sam ja izuzetak od cele moje familije. I dosta mi ljudi stvarno kaže i na ulici da sam bio onako dosta drugačiji od većine nekih ljudi koji su, pa da kažem, malo arogantniji. Malo su veće prznice od mene, malo su poganijeg jezika. Što se tiče mog odnosa sa raznoraznim osobama tamo bilo bi glupo da kažem da sam zadovoljan, jer nijedna ta veza nije opstala i ništa tu nije bilo normalno. Voleo bih možda da su se drugačije stvari odvijale, da sam pronašao osobu tamo. S obzirom koliko sam vremena proveo sa kojom sad mogu da sedim, da pričam da uživam, da mi je ta osoba, možda žena. U tom smislu ne mogu da kažem da sam zadovoljan. Svestan sam da imam milion i mana i grešaka i da nisam ni blizu idealnog.

Miljana je ostavila najveći trag na mene

1/10 Vidi galeriju Miljana Kulić Foto: Boba NIkolić

Zola ističe da bez obzira na turbulentan odnos koji je imao sa Miljanom, danas među njima nema zle krvi.

- To je definitivno odnos koji je obeležio moj boravak tamo, bez obzira što je bilo sigurno preko desetak odnosa, ali sa njom je bilo najupečatljivije ljudima napolju, a i glupo bi bilo da ne kažem da je ona ostavila najveći trag na mene, jer sa njom sam proveo najviše vremena. Ne gledam na taj odnos sa neke strane divljenja, s obzirom na to šta se sve izdešavalo, ali sve je to deo mog života. Ne želim da bežim od toga. Smatram da sam pravio greške, sve te devojke su bile moj izbor u tom trenutku i niko me nije terao apsolutno na bilo šta. Sve neke loše stvari koje su se izdešavale. Smatram da sam ja kriv kao i te pojedine osobe. Ja sad da pričam o određenim osobama kakve su, šta su, gde su njihove greške, prvo treba da pogledam u svoje dvorište i da vidim sebe savršenog, a još sebe nisam video savršenog i mislim da se neću nikad ni videti, ali trudim se da budem što bolji - rekao je Zola, a na pitanje da li je u kontaktu sa Miljanom kaže:

- Dešava se da se čujemo s vremena na vreme, pogotovo kako je TikTok zastupljen, u okej smo u odnosu. Ne mogu da kažem ni za nju da je kao pre, da me konstantno zove, smara, teroriše. Nije uopšte ništa strašno, ništa loše. Ponekad se dogovorimo da odigramo neki meč na TikToku. Želim sve najbolje i njoj i njenoj porodici. Verujem da i ona to isto želi i mojoj i to je to. Nismo se videli preko dve godine. Nemamo tu komunikaciju u ljubavnom smislu. Nema zle krvi. Shvatio sam da to ničemu dobrom ne vodi i jednostavno svima je sve oprošteno.

Njegov današnji emotivni status je kako kaže, komplikovan.

- Moj sadašnji emotivni život je baš komplikovan. U svakom slučaju nisam neko ko je u stabilnom emotivnom odnosu, a opet nisam neko ni ko je sad sam. Još uvek je toplo-hladno i nije došlo do ozbiljnih stvari.

Zola: "Maju ne bih preporučio ni najvećem neprijatelju"

1/6 Vidi galeriju Maja Marinković i Asmin Durdžić Foto: Printscreen

Lazar Čolić je prokomentarisao i odnos Maje Marinković i Asmina Durdžića, kao i Aneli Ahmić i Staniju Dobrojević.

- Maju poznajem skoro 10-ak godina. Maja je neko ko je kao drugar za šalu i za zezanje. Kad su u pitanju ljubavni odnosi ne bih je preporučio ni najvećem neprijatelju. Uz duboko poštovanje, ali ona zna da ja imam takvo mišljenje o njoj. Verujem da će i ona verovatno da sazri u nekom određenom periodu i da se promeni. Što se tiče Asmina, čuli nekoliko puta, imali smo korektnu komunikaciju, ali se nismo nikad lično upoznali. Video sam tamo da ga rijaliti “vozi”. Ne znam šta je tu istina, ni šta nije. Aneli, ona je osoba koja čim pomisli da nešto kaže, već je slagala, a ne treba ni da izgovori. Ja je tako doživljavam, to sam i njoj rekao. Mogu da kažem da mi je u tom paketu Aneli najviše namazana, mislim da u svakom momentu zna šta radi i ono. Takav utisak sam stekao boraveći sa njom, dok je Maja lik koji ne razmišlja o posledicama, koja ide “grlom u jagode”.

Stanija je kako kaže, iskusan rijaliti igrač.

1/6 Vidi galeriju Stanija Dobrojević Foto: Printscreen

- Verovatno je dobila dobru ponudu, dobre uslove i mislim da je bila neophodna celoj toj priči da se to upotpuni i da stvari izađu na videlo. Ne bi me iznenadilo da ona pobedi u ovom rijalitiju, ona ima dosta podrške. Stanija je iskusna po pitanju rijalitija, i ona u svakom momentu zna šta će da kaže i kad, kako, na koji način, to gledaoci ne primete, ali nama koji smo boravili tamo i te kako je lakše da vidimo određene stvari.

Za Sofiju Janićijević ipak nema reči hvale.

- Ja sam odmah rekao kad sam ušao tamo, osoba koja može da uđe sa nekim u odnos, a da zna za tog nekog da ima napolju verenicu i da je taj neko treba da postane otac, ja ne mogu da kažem za tu osobu da je dobra osoba. Iako je Terza glavni krivac za sve, on je mene uvek poštovao, a i ja sam njega. Kad se uzmu sve te neke stvari od ranije, on je po mom mišljenju mnogo bolji čovek od Sofije i mnogo iskreniji, bez obzira na sve. Sa Milicom sam u super odnosima i mnogo mi je draga i razumem kroz šta je sve prošla. Imao sam jako sličnu situaciju i u svojoj porodici. Odrastao sam na neki sličan način i Milicu gledam sa te strane. I šta god za nju govorili, ona je ta koja je sa Barbarom, koja je vaspitala Barbaru. Ona je ta koja provodi 24 sata sa Barbarom, posvećena je tom detetu maksimalno, a to je nešto što treba najviše poštovati - rekao je on, a na pitanje šta misli o dokazima koji su isplivali u javnosti o avanturi sa 41 godinu starijim Danetom, kaže:

- Siguran sam da je to sve tako, videlo se to odmah. Čim neko može da ima srce da se upusti u nešto kao što se ona upustila prošle godine sa Terzom, šta očekivati od takve osobe? Najmanje za očekivati je da ima aferu sa nekim ko ima četrdeset, pedeset, šezdeset godina. Katastrofalno mi je to. Do čega se te devojke danas dovode, koliko se spuštaju nisko, to je postalo katastrofa. Određene žene se fasciniraju sa tim nekim novcem, moćnim životom, raznoraznim likovima. Sad ispada da ja kao neki svetac i da popuje, ali šokiran sam. Šta njih uče njihove majke? Šta je poenta svega tog? Nek radi svako kako misli da je najbolje.

S obzirom na to se bliži finale “Elite”, otkrio je i ko će se po njegovom mišljenju naći u top 3 učesnika.

- Janjuš bi trebalo da bude u top 3, zaslužio je to pored svih godina što je bio tamo, to mu želim iskreno od srca. Mislim da i Stanija može da pobedi, Aneli i Maja isto. Maja je neko ko ima svakako podršku, bez obzira na te njene ludorije. Biće mrtva trka između tih par ljudi. Anita je neko ko je pobedio u rijalitiju, verujem da će i ona da dogura daleko. Aneli, Stanija, Janjuš, Anita i ljudi koji su duže tamo njima dajem prednost, a za Janjuša bi voleo da bude u top 3, jer smo privatno dobri i proveli smo mnogo trenutaka finih. I Uroš mali, kakav god da je i on je zaslužio više nego neki drugi ljudi da bude bar u top pet. Nisam neko ko gleda na ljude ko je kakav čovek na osnovu seksualne opredeljenosti, i mene je milion puta izbacio iz takta ali je na neki svoj način simpatičan, daje se tom celom projektu.

Od zarade u rijalitiju nije uštedeo ni za bickl

1/5 Vidi galeriju Miljana Kulić napuštanja rijalitija, obnovila je komunikaciju s bivšim momkom Lazarom Čolićem Zolom Foto: Printscreen

Kako je sedam godina proveo u rijalitiju, otkrio je i da li je nešto uspeo da uštedi.

- Što se tiče zarade u rijalitiju, nisam uštedeo sebi ni da kupim bicikl jedan, ali naravno svojom krivicom i svojim greškama i načinom života u tom prethodnom periodu. Kad nešto dobiješ brzo, nekako sve to brzo i ode. Nemam neko baš previše pozitivno mišljenje o celoj toj rijaliti zaradi. A što se tiče di-džejina naravno da može da se fino živi, to je moja prva ljubav. Baš sam nedavno pričao sa mamom. Rekoh: “Mama, ja ne znam sijalicu da zamenim, al’ da puštam muziku i da pričam na mikrofon znam.” Nema odustajanja, povlačenja, predaje, vera i sve je moguće u životu.

Kurir.rs/Blic