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U toku emisije ''Gledanje snimaka'', pušten je video kako Maja Marinković i Asmin Durdžić ogovaraju Staniju Dobrojević.

Stanija je imala šta da kaže nakon odgledanog snimka.

- Rijaliti je mom bivšem dragom totalno pojeo mozak. On se malo otegne kontroli i moraće da se dogovori sam sa sobom od koga želi da napravi pobednicu. Ovde ne diram Akicu, ali gazim ove rijaliti klošarke. Na prvom mestu ću ovu matorku da uništim - rekla je Stanija misleći na Milenu Kačavendu, s kojom je od pre nekoliko dana u svađi, a bile su u dobrim odnosima.

- Pali, gumena - uzvratila joj je Milena.

1/5 Vidi galeriju Elita 9 Foto: Printscreen YouTube, Printscreen, Printsceen/Instagram

Nakon toga Maja Marinković je dobila reč pa je prokomentarisala nekadašnju prijateljicu, inače bivšu verenicu njenog sadašnjeg dečka Asmina.

- Ja stojim iza svake reči koju sam rekla, to je moje mišljenje. Ja sam bila najstrašnije osuđena kada sam rekla da je baba i da smatram da je glavata baba oronula, a ona to sve koristi dok vređa Milenu - rekla je Maja.

- Ti si k*rva iz Belog potoka - rekla je Stanija.

- Milena je za nju ribetina i po, da se ne lažemo. Jasno je kao dan čime se ona bavi, funjarski radi isti posao - rekla je Maja.

- Bivši, uživaj u sutlijašu još četiri nedelje i skini mi ove k*rve s grbače. Moj eks zna šta radi, a Aneli i ja ćemo da delimo prvo mesto - rekla je Stanija.