Slušaj vest

Dača Virijević, Teodora Delić i Bora Santana razgovarali su o dešavanjima u "Eliti 9", pa su se dotakli i Mine Vrbaški, koja ima problematičan odnos s dečkom Viktorom.

- Kapiram da će Marinkovića nominovati - rekla je Teodora.

- Da Anita nije trudna nju bih nominovao - rekao je Dača.

- A Luka i Asmin su potrčci, baš nemaš koga da nominuješ - rekla je Teodora.

- Urnisaću ih u subotu - rekao je Dača.

- Baš mat pozicija - rekla je Teodora.

Dača Virijević Foto: Printscreen YouTube, Pritnscreen/Instagram

- E, a što Minina mama ne može da radi? - pitala je Teodora.

- Kako je rekla? Da ne može da radi? - pitao je Bora.

- Rekla je da ne može da radi - rekla je Teodora.

- Nije da ne može nego neće da radi žena. Išla je na hodočašće, njena mama nije imala žulj - rekao je Bora.

- Majka joj je lepa i zgodna žena - rekla je Teodora.

- Neće da radi - nastavio je Bora.

- A što se onda vadi na tešku situaciju? - pitala je Teodora.

Ivana i Mina Vrbaški Foto: Printscreen/Zadruga, Printscreen

- Zato što neće da radi. Ovaj mali može u omladinskoj da briše stakla. Njega može samo da spasi da uđe ovde - rekao je Bora.

- Ja volim MInu samo nije mi bilo jasno - rekla je Teodora.

- I ja volim Minu. Jedini ja budem tu uz nju - rekao je Bora.

Ne propustiteRijalitiDAČA OTKRIO KADA MU JE KAČAVENDA PRIZNALA DA JE BILA INTIMNA S JANJUŠEM! On više neće da ćuti! Prekid prijateljstva mesec dana pred finale
Screenshot 2026-06-05 171735.jpg
StarsHAOS U ELITI 9! Aneli Ahmić žestoko ponižena pred svima, zadrugari joj sasuli sve u lice: Najveće zlo koje sam video
Aneli Ahmić
StarsPUČE BRUKA! Učesnica priznala da je bila intimna sa Terzom, a njegov odgovor će se pamtiti: Treba da te bude blam
StarsOTAC DAČE IZ "ELITE" BESAN KAO RIS! Zapretio Luki Vujoviću, javno obećao da se neće dobro provesti: Najavio sam šta ga čeka kad izađe...
Danilo Dača Virijević

01:02:55
14.06.2026. STARS SPECIJAL S02 EP 36 Izvor: Kurir TV