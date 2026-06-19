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Dača Virijević, Teodora Delić i Bora Santana razgovarali su o dešavanjima u "Eliti 9", pa su se dotakli i Mine Vrbaški, koja ima problematičan odnos s dečkom Viktorom.

- Kapiram da će Marinkovića nominovati - rekla je Teodora.

- Da Anita nije trudna nju bih nominovao - rekao je Dača.

- A Luka i Asmin su potrčci, baš nemaš koga da nominuješ - rekla je Teodora.

- Urnisaću ih u subotu - rekao je Dača.

- Baš mat pozicija - rekla je Teodora.

1/6 Vidi galeriju Dača Virijević Foto: Printscreen YouTube, Pritnscreen/Instagram

- E, a što Minina mama ne može da radi? - pitala je Teodora.

- Kako je rekla? Da ne može da radi? - pitao je Bora.

- Rekla je da ne može da radi - rekla je Teodora.

- Nije da ne može nego neće da radi žena. Išla je na hodočašće, njena mama nije imala žulj - rekao je Bora.

- Majka joj je lepa i zgodna žena - rekla je Teodora.

- Neće da radi - nastavio je Bora.

- A što se onda vadi na tešku situaciju? - pitala je Teodora.

1/5 Vidi galeriju Ivana i Mina Vrbaški Foto: Printscreen/Zadruga, Printscreen

- Zato što neće da radi. Ovaj mali može u omladinskoj da briše stakla. Njega može samo da spasi da uđe ovde - rekao je Bora.

- Ja volim MInu samo nije mi bilo jasno - rekla je Teodora.

- I ja volim Minu. Jedini ja budem tu uz nju - rekao je Bora.