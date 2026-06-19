"URNISAĆU IH" Dača Virijević ima plan kako da se osveti Asminu i Luki: Sve otkrio cimerima: Čeka se subota
Dača Virijević, Teodora Delić i Bora Santana razgovarali su o dešavanjima u "Eliti 9", pa su se dotakli i Mine Vrbaški, koja ima problematičan odnos s dečkom Viktorom.
- Kapiram da će Marinkovića nominovati - rekla je Teodora.
- Da Anita nije trudna nju bih nominovao - rekao je Dača.
- A Luka i Asmin su potrčci, baš nemaš koga da nominuješ - rekla je Teodora.
- Urnisaću ih u subotu - rekao je Dača.
- Baš mat pozicija - rekla je Teodora.
- E, a što Minina mama ne može da radi? - pitala je Teodora.
- Kako je rekla? Da ne može da radi? - pitao je Bora.
- Rekla je da ne može da radi - rekla je Teodora.
- Nije da ne može nego neće da radi žena. Išla je na hodočašće, njena mama nije imala žulj - rekao je Bora.
- Majka joj je lepa i zgodna žena - rekla je Teodora.
- Neće da radi - nastavio je Bora.
- A što se onda vadi na tešku situaciju? - pitala je Teodora.
- Zato što neće da radi. Ovaj mali može u omladinskoj da briše stakla. Njega može samo da spasi da uđe ovde - rekao je Bora.
- Ja volim MInu samo nije mi bilo jasno - rekla je Teodora.
- I ja volim Minu. Jedini ja budem tu uz nju - rekao je Bora.