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Aktuelna učesnica rijaliti programa “Elita 9“ Dragana Stojančević nedavno je šokirala sve svojim bolnim priznanjem da su joj odnosi sa porodicom narušeni zbog ljubavne veze sa Jovanom Tomić Matorom.

Dragana je kroz suze i jecaje otkrila da prilikom posete kući i svojoj porodici, njen otac nije želeo nikakvu komunikaciju sa njom, a upravo razlog tome je njen ljubavni odnos. Nakon ove priče, mediji su posetili selo Vodanj, koje se nalazi nadomak Smedereva, gde se nalazi i porodična kuća učesnice rijaliti programa.

Meštani Vodnja upućeni su u jednu od glavnih tema “Elite 9“, ali zbog poznanstva sa porodicom, na brojna pitanja želeli su da ostanu suzdržani, ali brojne komšije imale su samo reči hvale za porodicu Stojančević.

- Šta da kažem? Poznajem je kao dete, porodica je odlična i ona je kao dete bila odlična. Oni su malo poviše moje kuće i manje više smo komšije. Otac i majka su porodični ljudi, ona ima dve sestre, jednu udatu u selo Radinac, drugu gore kod pumpe i stvarno su ljudi nemam reči – rekla je komšinica, a onda se osvrnula na Draganin ljubavni odnos.

- Za njenu vezu nemam komentar i to mi se ne dopada Ne znam da li je se otac odrekao, to ne bih da komentarišem, oni su dobri domaćini. To je njen problem i njen život. Oni su za mene uvek tu. Znam da je dete dobro, oni su sređeni i domaćinstvo boli glava, imaju i plastenik i svašta nešto. Svako ima svoju sudbinu.

1/4 Vidi galeriju Jovana Tomić Matora sa devojkom i Osmanom Karićem na moru Foto: Printscreen Instagram

Komšinica koja je u tom trenutku čekala autobus, otkriva da je sve šokiralo kada je Dragana otpočela ljubavnu vezu sa Jovanom Tomić Matorom.

- Oni su na skroz drugoj strani, na izlazu iz Vodnja. Nismo blizu, nismo u srodstvu i svako gleda sebe sve više i više. Čula sam posle tri meseca tek da je iz Vodnja da je ušla u rijaliti. Svako se ovde bavi svojim poslom. Verovatno je šokirala sve kad je ušla u vezu sa osobom istog pola i pretpostavljam da to niko ne odobrava, ali svako je za sebe – iskrena je ona.

Radnica u prodavnici koja se nalazi u centru sela kaže da Draganu poznaje od malena, ali i da često viđa njene roditelje.

-Mama i tata često pazare ovde kod nas, a Draganu nisam videla baš dugo i ovo leto je nisam videla. Ne verujem da su je se odrekli, neću da pričam nešto što nisam sigurna, ali otac i majka su divni ljudi. Znam je kad je bila dete i kad je išla ovde u školu. Svako ima svoj život i pravo da živi sa kim hoće, a možda je njoj u tom trenutku bilo najbolje. Nisam protiv toga i svako ima svoj život i neka ga živi kako misli da treba – priča radnica, dok devojka koja živi u blizini ima samo reči hvale za aktuelnu učesnicu.

- Nemojte da me pitate o porodici, to je njeno kad izađe. Ništa me više ne čudi, pa ni to da ne priča sa njima. O Gagi imam lepo mišljenje, a da li je sa Matorom ili nije to je njen privatni život. Neka nastavi i treba da izabere ono što nju čini srećnom. Uz nju sam uvek, a ovde ima i pozitivnih i negativnih komentara. Gaga nikad ne bi bila sa nekim iz koristi, to ne liči na nju i nikada ona to ne bi uradila i to ne radi zato što je tamo i zbog novca i reklame, samo neka nastavi napred..

"Majka je najurila iz kuće"

Komšija koji se našao ispred prodavnice, otkriva detalje porodične drame.

1/7 Vidi galeriju Dragana Stojančević Foto: Printscreen

- Gledam rijaliti i podržavam sve tamo i pozdravljam. Nije je se otac odrekao, nego majka. Znam i gde im je kuća i sve, nije otac napuštao kuću i on se ne buni, samo majka. Viđam joj roditelje ovde, poznajem ceo Vodanj. Najurila je majka iz kuće, nije je pustila u kuću. Ona je pre bila i sa nekim penzionerom, on je umro i ona nasledila penziju i prevarila ga – otkriva on, prenosi Blic.

Stric besan: "Ne interesuje me"

U Vodnju se zatekao i stric Dragane Stojančević koji je besno reagovao kada je upitan za rođaku i njeno učešće u “Eliti“.

- Ne mogu ništa da kažem za Draganu – rekao je on, a potom dodao:

- Okej, ne interesuje me.

Šok detalji

1/10 Vidi galeriju Dragana Stojančević, poznata učesnica "Zadruge 3", privukla je pažnju javnosti svojim ljubavnim aferama i burnom prošlošću Foto: Prinstcreen Pink, Printscreen/Instagram

Podsetimo, Dragana Stojančević iz Smedereva bila je u braku sa starijim muškarcem, od kog je nasledila penziju nakon što je on preminuo. Nakon rijalitija "Zadruga 3", pokrenula je privatni biznis, ali nije poznato da li se još bavi time.

- Dragana je bila u braku sa vremešnim gospodinom koji je bio inostrani penzioner. Ubrzo je umro, pa je tako ona nasledila njegovu deviznu penziju - otkrio je tada izvor za domaće medije.

Inače, Dragana je u rijalitiju "Zadruga 3" imala ljubavnu aferu sa Banetom Čolakom, zatim je Stefan Kandić Kendi pokušavao da je osvoji, a na kraju je pala na šarm Bojana Đukića.