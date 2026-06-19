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Radmila Todorović napustila je rijaliti "Elita" pre više od mesec dana, a sada je u razgovoru otkrila detalje o svom zdravstvenom stanju, kao i utiske o bivšim cimerima iz Bele kuće.

"Padala sam u nesvest i gušila se"

- Osećam se bolje i sve ide nabolje. Još uvek sam na nekim malo jačim terapijama, zbog zdravstvenih problema koje sam imala. Ja odmalena imam probleme sa astmom, tako da mi se to pogoršalo unutra. Ipak, malo spavanja i konstantan stres su učinili svoje, ali hvala produkciji koja je u više navrata odmah reagovala, jer sam padala u nesvest i gušila se, pa sam svoje učešće morala ranije da prekinem - bila je iskrena Rada.

Kada su bivši cimeri u pitanju, kaže da je niko nije razočarao, ali da ima mišljenje o svima, pa tako i onima koji su joj najmanje omiljeni.

1/6 Vidi galeriju Stanija Dobrojević i Asmin Durdžić svađa Foto: Printscreen

- Troje ljudi uvek izdvajam kao najgore: Asmina Durdžića, Uroša Stanića i Ivana Marinkovića. Ivana sam gađala jer sam jako slaba na roditelje, ali sam brzo shvatila da moram potpuno da kuliram sve što ljudi govore. Ipak, u tom trenutku još uvek nisam potpuno ušla u "rijaliti mod"- rekla je Radmila.

1/4 Vidi galeriju Radmila Todorović Foto: Preent Screen

Otkrila svoje favorite

Kada su favoriti za pobedu u pitanju, bivša manekenka nije krila da jedan rijaliti učesnik zauzima posebno mesto u njenom srcu.

- Biću realna! Ja najviše volim Daču, to se zna! On je meni omiljeni i najviše ga volim od svih u kući. Ali što se tiče realne situacije, odnosno ko će pobediti, verujem da će to biti između Aneli i Stanije. Smatram da je Aneli više zaslužila pobedu, zato što je mnogo duže tu, dok je Stanija došla maltene "na izvol'te" na kraju te priče, da sve to zaključi, kako je i sama rekla. Tako da bi mnogo realnija slika bila da Aneli pobedi - u dahu je ispričala Radmila, pa dodala koga bi volela da vidi u top tri u finalu:

- Kada bih mogla da biram, volela bih da to bude Anđelo. On mi je veoma drag, mada ume malo da me iznervira i izvede iz takta, pa mi dođe da ga ubijem.

Kurir.rs/informer