"Osećam se nikad bolje"

- Osećam se fantastično i nikad bolje. Pripremam se za ulazak za “Elitu“ i da se razračunam sa kim zaista treba. Nikad nisam komentarisala rijaliti, jer ja to ni ne pratim, a ovo što se meni dešava nije rijaliti, već moj privatan život. Spremna sam sada po prvi put da iznesem javno i detaljno svoju stranu priče – rekla je Sandra za Blic, a onda otkrila i razlog zbog kog je odlučila da progovori o svemu.

- Što se Stanije tiče prvi kontakt smo imale u “Parovima“ kada mi je slala podršku, međutim kada smo se našle zajedno u “Zadruzi“, mnogi se osećaju ugroženo, jer sam ja glavna tema. Ona je prvo napala mog oca, pa vređala mene i moje dete i ja to pamtim. Maja i ona se sada svađaju, a pre toga su se podržavale. Ništa od toga ja ne čujem, jer ne gledam, već me zovu mama i Petar i nabiju mi stres, ali uvek sebi kažem “Aleksandra nisu tvoj nivo i ne oglašavaj se“, ali sada je došlo vreme da se oglasim i da kažem istinu, jer i jedna i druga lažu. Maja je đubre i tu nema potrebe da se polemiše, ona bi bila sa bilo kim. Maja je ispričana priča i žena lakog morala od koje se sve ovo očekuju. U mom slučaju mislim da sam je naučila pameti i da sam joj bolna tačka i da sam joj i te kako pokazala gde joj je mesto i zato me mrzi - rekla je Subotićka.