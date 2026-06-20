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Miljana Kulić je stekla popularnost tokom učešća u rijalitiju, ali svojim privatnim životom i odlukama često intrigira mnoge. Ništa drugačije nije ni ovog puta kada je napravila pravi šou u Čačku.

Naime, ona se usred noći pojavila ispred porodičnog doma pevača Mišela Gvozdenovića, a tim potezom je, kako se piše, uznemirila komšiluk.

Saga se nastavlja

Na osnovu ove odluke bivše rijaliti učesnice, reklo bi se da ona nije sasvim zaboravila pevača za kojim je u prošlosti ludela, pa su je nekadašnje emocije ponovo odvele na njegov prag.

Ovako je on izgledao nekada:

1/6 Vidi galeriju Mišel Gvozdenović Foto: Printscreen/Zadruga, Printscreen/Pink, Printscreen/Pink TV

Ova opsesija počela je još 2010. godine tokom njegovog učešća u takmičenju "Zvezde Granda", a jednom je otišla i toliko daleko da mu je ofarbala kuću i psa u roze.

Čačak je rodni grad pomenutog pevača, a tamo je Miljana otputovala sa majkom, Marijom Kulić, te je o svakom svom koraku obaveštavala pratioce na društvenim mrežama.

"Stigli smo u Čačak, pozvaću ga još jednom..."

Stigavši u Mišelovo naselje, snimila je video u kom je najavila svoj plan.

- E ljudi, evo stigli smo u Čačak. Kako bih rekla, meni je simpatija bio Mišel Gvozdenović. Svi znate, nažalost, kakvu je torturu preživeo od mene, a ja se upravo nalazim u njegovom naselju - rekla je Miljana u objavljenom snimku.

Potom, ona je tokom noći počela da viče i doziva svoju nekadašnju simpatiju.

1/6 Vidi galeriju Miljana Kulić Foto: Printscreen Instagram, Pritnscreen

- Sada ću da ga zovem. Mišel! Bože, da mu nije neko umro? Pozvaću ga još jednom, nema veze kada sam već ovde došla - vikala je Miljana, a za to vreme je njena majka Marija bezuspešno pokušavala da je urazumi i spreči dalji skandal.

- Bože, Miljana, nemoj. Ima malu decu, sigurno svi spavaju - Marija je pokušala da joj objasni.

"Hteli smo da zovemo policiju"

Načinjeno je izazvalo veliki nemir među građanima Čačka, a stanovnici ulice su bili budni celu noć, te nisu štedeli reči o Miljani.

- Mene i moju porodicu je usred noći probudila vika i urlanje. Mislili smo da je napolju neka svađa i tuča, što zna da se desi. Kako je vikanje trajalno duže vreme i čuli smo da se pominje Mišelovo ime, sve je već postalo čudno i mislili smo da je neki ludi fan pred njegovom kućom. Sa terase sam video upaljen automobil, a kada sam bolje čuo glas bilo mi je jasno da je Miljana ponovo krenula da uhodi jadnog momka - rekao jedan od komšija za Informer.

Komšije navode da je prizor bio neverovatan, a prozori su se otvarali duž čitave ulice.

1/10 Vidi galeriju Miljana Kulić Foto: Boba NIkolić

- Zamislite samo, Miljana Kulić stoji nasred ulice i ne prestaje da viče Mišelovo ime. Sve se treslo, ljudi su izlazili na terase u neverici. Jadan čovek, šta je sve doživeo, taman mislio da mu se neće više nikad desiti, kad ono...Ma, ona je šifra teška, njoj smešno, a ne zna kakav su pakao prolazili. Mišel se nije oglašavao, verovatno je pokušavao da izbegne još veći skandal, ali cela ulica je bila na nogama zbog nje - ispričao je jedan meštanin.

Jedna komšinica bila je toliko uplašena da je razmišljala da uključi nadležne organe u ceo slučaj.

- Probudila me je i uznemirila buka. Vika je trajala i trajala, a u jednom trenutku sam htela da pozovem policiju, nisam znala šta se dešava. Posle se situacija smirila, a kako nije nastavila da nas uznemirava vratili smo se da spavamo - priznala je ona za pomenuti medij.

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