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Bliži se kraj devete sezone rijaliti programa "Elita", a povodom toga, voditeljka Ana Radulović progovorila je o svim aktuelnostima iz Bele kuće.

Osim toga, ona je pričala i o svom nasledniku Kosti, te objasnila kako ga vaspitava, ali se dotakla i odnosa sa bivšim mužem, pevačem Mirčetom Radulovićem.

Tenzija raste

Ana je, najpre, otkrila da u Eliti raste tenzija kako se kraj bliži.

- Kako je nikad bliže finale, kao i svaki put, učesnici su nikad naoštreniji i slobodno mogu reći i nikad nervozniji, jer su svi onako puni želje za pobedom, ali i malo i umorni. I zato možda upravo ovih dana saznajemo razne stvari tik pred samo finale - rekla je voditeljka na početku za Blic, a potom se dotakla afere Nerija Ružanjija.

1/5 Vidi galeriju Nerio Ružanji Foto: Printscreen YouTube

- Meni je bio to baš šok. Ja sam to veče menjala Darka i radila sam intervjue sa njima. Nerio je to izneo baš dok sam ja radila intervju u tom trenutku ne znam sa kim. Trebalo je da dođe Aneli na intervju i ona je baš u tom trenutku saznala. Moje kolege su to posle još bolje iščačkale, ali i meni je bio šok i baš onako nešto neočekivano, pogotovo što su oni tu njihovu ljubav, taj njihov brak, taj njihov odnos predstavljali baš onako da su išli protiv svih i da su predugo zajedno i da se drže zajedno. Nikad ne bih rekla iz njihovih priča da su oni bilo kakve probleme druge imali, sem onih koji su oni pričali, mislim na porodične probleme - iskreno je objasnila, pa u istom razgovoru otkrila šta misli o Staniji Dobrojević.

"Stanija je ušla da dokaže..."

- Ja mislim da je ona od samog njenog ulaska bila fokusirana na sebe i da je imala neki svoj cilj i da i dalje ide ka tom cilju, da nekako pokaže svoju stranu priče. Mislim da je ušla kao razočarana i povređena i da ide ka tome da dokaže da ona to i jeste i da ima razloga zašto je to tako. Eto, imali smo ove sezone priliku da vidimo Staniju u nekom skroz drugom svetlu. Prvi put da je vidimo i da toliko i plače i da se nervira, da je uplakana i da se svađa - rekla je Ana.

1/5 Vidi galeriju Stanija Dobrojević Foto: Printscreen YouTube, Printscreen

O Anđelu: Obostrane su simpatije

Dala je svoje prognoze o starletinom odnosu sa Anđelom Rankovićem.

1/5 Vidi galeriju Anđelo Ranković Foto: Petar Aleksić, Printscreen/Pink

- Obostrane su tu simpatije, ako mene pitaš, ali šta će biti nakon rijalitija ne znam, ali ako se nije do sada desilo, mislim da teško da će se desiti kada se završi "Elita 9". Ali hajde, videćemo. Tu je "Narod pita" da vidimo šta će se dešavati - objašnjava.

"Maja i Asmin će uspeti"

Ana je dala svoj sud o odnosu Maje i Asmina.

- Ne znam zašto, ali ja mislim da će uspeti. Baš zato što je, kako kažeš "na klimavim nogama", ali kao da njih dvoje to hrani. Oni su nekako isti. Znaš, oni se posvađaju, nastane haos, ali brzo se oni pomire. I sam Asmin je u nekim njegovim izlaganjima rekao da on voli kada ima devojku koja je ljubomorna. Za Maju opet, sa druge strane, znamo da voli haos - smatra voditeljka.

1/6 Vidi galeriju Maja Marinković i Asmin Durdžić Foto: Printscreen

Njeno mišljenje o opstanku emotivnog odnosa između Filipa Đukića i Aneli Ahmić, rekla je sledeće:

- Ja se nadam da hoće. On je rekao da je razlog zašto on ne želi da stupi u vezu s Aneli zato što ima dete. Mislim da ne treba da ima takva razmišljanja. Ja razumem da prosto neko razmišlja tako, ali ja bih volela da on da šansu njima i možda da promeni stav. Možda baš zato što je ona i majka i ima dete - istakla je voditeljka.

"Sofija je toliko puta slagala..."

- Sofija je toliko od prošle sezone puta slagala da je ona meni čak sad postala i simpatična kad slaže. Jer ona je sve: "Ne, ne, ne", dok ne isplivaju dokazi. Onda kad isplivaju dokazi, ona kaže: "Pa slagala sam". Nekako je Sofija toliko lagala da prosto je svima sve postalo smešno. A opet, s druge strane, nisu to male informacije, ako me razumeš - objasnila je, pa nastavila.

1/8 Vidi galeriju Sofija Janićijević Foto: Privatna arhiva, Printscreen, Privatna arhiva Pink

- Nemam neke nove informacije. Sve što ja znam, zna i javnost. Za sad, ono što ja znam, zna i javnost. Jedinu stvar koju sam načula jeste da Dane, šta god da je Sofija uradila, nju jako voli. Tako sam ja čula - dodala je Ana.

Odnosi sa kolegama

- Sa nekima sam bliža, sa nekima se manje čujem, ali svakako vlada onako kolegijalnost između nas. Svi znaju da mi je najdraža, da se najviše družim i da je moj prijatelj od prvog dana Ivana Šopić. Svakako mnogo volim i Dušicu. Mnogo volim Darka, Milana. Čujem se sa svima njima, što privatno, što oko posla. Sad, svako od nas je dosta umoran zbog posla koji radimo, ali nekako tu smo - istakla je.

1/5 Vidi galeriju Ana Radulović Foto: Printscreen, Printscreen/Pink

- I ja znam da sutra da mi nešto zatreba, da bilo koga od njih četvoro pozovem, da bi mi sigurno izašli u susret - sigurna je Ana.

Sa bivšim suprugom u odličnim odnosima

U istom razgovoru, otkrila je detalje odnosa sa bivšim.

- Sjajan odnos, odlično sve. Nema razloga da ne bude i srećna sam što je tako. Znaš kako, pogotovo što imamo dete, ali i da nemamo dete, kad čovek sa nekim provede deset godina, a da se nije desilo ništa, nikakva svađa, ništa strašno, da nije tu niko nikoga nešto povredio, zašto mi ne bi ostali u dobrim odnosima? Je l' tako - kaže.

O navodnoj novoj partnerki svog bivšeg muža

Na pitanje da li je istina da je Anin bivši, Mirče Radulović, našao novu partnerku, rekla je sledeće:

1/5 Vidi galeriju Brak im nije uspeo Foto: Printscreen/Instagram, Printscreen

- I da ima, ne bih pričala o tome. Nije na meni, ali moram da kažem da je on srećan i da je meni to najbitnije. U njegove odluke ne sumnjam i verujem da partnerka koju on bude izabrao je vredna toga da bude uz njega i vredna toga da i upoznaje naše dete, tako da imala bih sigurno dobar odnos sa njom - iskrena je.

Priznaje da bi otišla i na njegov nastup.

- Pa zašto da ne? Mislim, mi kada smo se razveli, čini mi se da je on i pevao negde kod neke moje familije.Igrom slučaja nisam bila, ali prosto, zašto ne bih otišla? Ja volim kako on peva - objasnila je.

"Prihvatiću otkaz, ako ga dobijem"

Na pitanje o otkazima na ružičastoj televiziji, rekla je sledeće:

1/8 Vidi galeriju Ana Radulović u bikiniju Foto: Instagram Printscreen, Printscreen/Instagram, Prinscreen

- Nisam razmišljala o tome. Dosta sam radila, pa nisam stigla ni da razmišljam. Verujem da velika šefica i veliki šef za koga god da odluče da daju otkaze i da nekome tu nije mesto, verujem da je to sa razlogom. Ja ne bih volela da dođe do toga da sutra dobijem otkaz. Da li sam strahovala, nisam strahovala. Možda zato što i mislim da i nema razloga da strahujem. Ali ako nekad ljudi budu odlučili, a nadam se da neće, moći ću samo da prihvatim - iskrena je.

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