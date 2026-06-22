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Nominovani takmičari koji su se ove nedelje borili za opstanak bili su Uroš Stanić, Asmin Durdžić, Aleksandra Jakšić i Murat Aslyguzin. Voditelj Darko Tanasijević otišao je u izolaciju po nominovane kako bi im objasnio pravila igrice, a pobedu u njoj odneo je Murat, kojem su nakon toga glasovi duplirani.

Nakon što su se glasovi sabrali, usledio je šok! Darko je saopštio takmičarima odluku publike: Murat ostaje na imanju, dok Aleksandra Jakšić zauvek napušta "Zadrugu 9 Elitu".

Otkrila ko je pobednik Elite

Odmah nakon izbacivanja, Aleksandra se uputila u studio gde ju je sačekala voditeljka Dušica Jakovljević, sa kojom je sumirala utiske o svom učešću. Dušica ju je upitala ko po njenom mišljenju ima najveću podršku naroda, na šta je izbačena takmičarka bila potpuno iskrena:

– Aneli, kroz celu sezonu vidimo da ima najveću podršku – priznala je Jakšićeva u programu uživo.

Ipak, na pitanje koga bi ona lično volela da vidi kao pobednika, Aleksandra je bez razmišljanja otkrila svoje simpatije:

– Anđela, definitivno – poručila je bivša učesnica.

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