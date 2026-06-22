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Odlukom publike "Elitu 9" napustila je Aleksandra Jakšić, koja je sumirala svoje učešće u rijalitiju i otkrila šta misli o svojim "neprijateljima" iz aktuelne sezone.

Aleksandra Jakšić je, naime, na samom početku razgovora progovorila o Mileni Kačavendi i njihovim sukobima, koji su tresli zidove Bele kuće.

- Znaš šta, što se tiče nje, nisam promenila mišljenje od samog početka. Sve što mislim, mislim to i dan-danas. Porazgovarala sam sa ukućanima o nekim stvarima koje nisam ni znala, pa je još gore. Nikada nikoga nisam tužila, ali mislim da ću napraviti presedan, pa ću je tužiti, kao i Daču. Jedine dve osobe koje ću tužiti i nikoga više, oni su izneli gomilu laži o mom životu, dobila sam još neke informacije, pa eto. Tako da će biti poveće tužbe, sa više tačaka - rekla je Jakšićka za Pink.rs, te je nastavila:

Aleksandra kaže da ulazi u Elitu da se zeza Foto: Antonio Ahel/ATAIMAGES

- Ja ne bih da iznosim ovog trenutka detalje, recimo, Mina je bila voditelj na Farmi, gde se nije vodila polemika o privatnim životima, a Mina je neko ko je iskoristio to da iznese laži o meni i neke stvari koje nisu istina. Tu je i Mina, da ne pričam o Milanu, da li sam se bavila nekim stvarima, preko toga ko je otac moje dece?! Uglavnom se tiče mog privatnog života i dece, a to su po ćoškovima pričali.

Takođe, Aleksandrin veoma bliski odnos sa Markom Janjuševićem Janjušem bio je na meti komentarisanja, kako učesnika, tako i gledalaca, a ona nam je otkrila koja je pozadina njihovog odnosa.

- Kada sam ušle u prve sukobe sa Kačavendom, rekla sam da ću sve na kašičicu udarce da joj doziram. Janjuš je bio prvi udarac koji sam zadala, naravno, nisam planirala vezu sa njim. Prihvatila sam njegovu igricu, kao i on moju, a došla sam do cilja da se njih dvoje razdvoje i posvađaju, pa sam uspela da okrenem njene prijatelje da postanu moji, a bili su njeni. Možda mi je namera bila bezobrazna, ali smo na kraju postali prijatelji - rekla je Aleksandra, pa je nastavila:

1/5 Vidi galeriju Milena Kačavenda Foto: Printscreen Pink, Printscreen YouTube

Do neke granice smo se igrali, do neke zezali, bio je plan da on dođe kod mene u hotel, da bude omiljeni, da ne bi išlo u nekom smeru u kom ne treba, jer ne bi bilo fer ni prema meni, ni prema njemu, pa smo tu stavili tačku. Da li ima dobro mišljenje o meni?! Ne znam, videćemo tek, ne znamo šta ko o kome priča kada nismo tu.