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Bivša učesnica "Elite" Anđela Đuričić novim storijem na Instagramu zapalila je društvene mreže. Naime, ona je objavila brutalnu poruku koju je, kako tumače njeni mnogobrojni pratioci, uputila bivšem dečku Nenadu Marinkoviću Gastozu, iako ga nije imenovala.

Podsećanja radi, Anđela i Gastoz su poslednjih meseci u više navrata pokušali da spasu svoju vezu, međutim, po svemu sudeći, to im nije pošlo za rukom. Raskidali su, mirili se, pa ponovo prekidali emotivni odnos. Neko vreme su, kako se šuška, pokušali da funkcionišu kao "prijatelji" i pustili su vreme da pokaže svoje, međutim, izgleda da su na svaki odnos definitivno stavili tačku.

Svi misle da je Anđela isprozivala Gastoza

1/7 Vidi galeriju Bivša učesnica "Elite" Anđela Đuričić novim storijem na Instagramu zapalila je društvene mreže. Foto: Printscreen, Instagram, Antonio Ahel/ATAImages

Njih dvoje se odavno ne prate na Instagramu, a sada je Anđela svojom novom javnom porukom, u kojoj su svi pronašli Gastoza, dala "poslednju reč".

- Okupaj svinju i ona će se ponovo vratiti u blato. Ne iz inata, već zuato što je to priroda kojoj pripada. Tako ti je i sa budalama - počela je Anđela, a potom dodala:

- Džabe pružaš ruku i čupaš iz g*ovana, popravljaš mu život, ako je on u duši i s godinama navikao na smrad i dno. Ne troši svoj mir i srce pokušavajući da opereš one kojima je blato prirodno stanište. Ti se umoriš i uprljaš, a oni ti zamere što si pokušao napraviti ih boljima. Neke ljude ne treba popravljati, nego ih ostaviti tamo gde su sami sebe smestili - napisala je Đuričićeva, a Gastozova reakcija još uvek nije poznata.

Ovo je žena mog života

Podsetimo, Gastoz se pre dva meseca šokantnim snimkom obratio čitavoj javnosti i obelodanio pomirenje sa Anđelom.

On se snimao dok grli Anđelu, ljubi je u glavu i govori:

1/5 Vidi galeriju Rijaliti veterani Nenad Marinković Gastoz i Anđela Đuričić, nakon uspešne osme sezone „Elite“, uplovili su u mirnu luku Foto: Kurir

- Ovo je žena mog života i sisajte mi k*rac k*rve! Ovo je žena mog života i rodiće mi decu - poručio je tada Gastoz.