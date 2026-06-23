- Dobro veče imam jako važno pismo za vas. Elito, nakon konsultacija sa nekoliko lekara specijalista kao i sa Vanjinom doktorkom, produkcija je donela odluku da ona iz zdravstvenih razloga odmah ovog trenutka mora da napusti Elitu. S obzirom da Vanja mesecima ne sluša savete svog doktora, a kako je njena zdravstvena situacija veoma ozbiljna i mnogo ozbiljnija nego što mislite, morali smo da donesemo važnu odluku kako ne bismo mi odgovarali zbog Vanjine neodgovornosti prema sebi i svom zdravlju. Vanja, neophodno je da se odmah spakuješ i napustiš Elitu zauvek. U nadi da ćeš svoju zdravstvenu situaciju u spoljašnjem svetu ozbiljno shvatiti i da ćeš poslušati savet lekara, želimo ti brz oporavak - pročitao je Milan pismo produkcije i dodao: - Verovatno će morati u bolnicu da ide jer situacija nije naivna.

Imala aferu sa mužem Žane Omnije

- Nisam ja prva iznela da su njih dvoje zajedno, jedino što sam rekla: "Ne sedim sa ljudima sa kojima se Vanja druži u spoljnom svetu, jedino što nas dve delimo u spoljnom svetu je moj bivši muž". Onda je ona ušla u Elitu i voditelji su je pitali i ona se upecala i sve ispričala sama. Malo je bocnuta i ona pokazala sve. Posle sam videla da me izaziva da želi da pričam. O mom bivšem mužu i najboljem prijatelju nisam rekla ružnu reč niti ću. On je otac mog detata. Nas dvoje smo bili i posle razvoda najbolji prijatelji, išli na treninge, delili tajne. Ušli smo u onose druge i nije bilo tajni. Međutim, kada sam poslednji put izašla iz Elite desile su se neke privatno stvari, zajednička prijateljstva i komentari koji meni nisu prijali. Rešio je da uplovi u mirnije vode, verio je devojku sa kojom je bio u vezi, ja sam smatrala da je prirodno da se fizički udaljimo zbog njegove verenice i mojih partnera. Nas dvoje smo u striktno poslovnim odnosu, teme oko deteta poslednjih godinu dana. Videli se par puta bez ružnih reči - rekla je ona.