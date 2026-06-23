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O aferi "Bajadera" u koju je upetljana aktuelna učesnica "Elite 9", Anita Stanojlović, bruji Balkan unazad tri godine, a sada je izvesna Nena Opozicija, u javnost iznela nove detalje iste, izrevoltirana njenim, kako kaže, izmišljotinama o odnosu Milice Veličković i Boškića.

Pre nekoliko meseci u "Eliti" je pokrenuta priča o aferi iz hotela "Bajadera", u kom je navodno Anita Stanojlović imala odnose sa raznoraznim muškarcima. Anđelo Ranković ostavio je Anitu zbog ovih škakljivih snimaka, a portal Pink.rs je došao u posed snimaka sa kamera iz ovog hotela.

Na snimcima se jasno vidi Stanojlovićeva oskudno obučena kako ulazi u sobu, a onda i razgolićeni muškarci. Na ovim snimcima se takođe vidi da nije u pitanju jedan muškarac, već više njih, dok je Anita sama.

- Anita Stanojlović se dr*girala sa dvojicom u sobi, u bajaderi... Prizor, Anitu sa dvojicom u krevetu, zatekle su Žana i tadašnja recepcionarka, koja je krišom napravila video snimak. Od iste osobe sam dobila, i sve druge snimke iz Bajadere, tačnije, otkupila sam ih, jer joj je hitno trebao novac - navela je Nena u oglašavanju, te je dodala:

1/7 Vidi galeriju Anita Stanojlović Foto: Printskrin/Instagram, Pritnscreen/Instagram

- Tu je i mnogo drugih stvari...Čitava ta tema u sezoni sedam mi je bila previše prljava i tamna, pa sam naravno, snimila i svaki razgovor, jer se tu nije znalo ko koga i zašto... Sinoć sa lažima o Boškicu i Milici, sebi je zapečatila sudbinu, jer je do te mere lažna, kvarna i ohola, da ne zaslužuje niti gram razumevanja, za trenutnu situaciju i trudnoću. Ovako se ne ponašaju žene u blagoslovljenom stanju i nju i sada jedino hrani njeno zlo.

Takođe, Nena je istakla da će snimke koje poseduje pustiti da dospeju u javnost.

- Ja ne radim ništa prikriveno i otvoreno kažem, da ću pustiti snimke, da dospu do javnosti.Nemoj neko da pokuša, da mi patetiše i poziva se na njenu trudnoću. Briga me, jer hladno lažima namešta nekog, od čije stabilnosti i mira, zavisi život jedne male devojčice - navela je Nena Opozicija, a prenosi Pink.rs