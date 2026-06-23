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Rijaliti učesnica Maja Marinković fizički je nasrnula na Uroša Stanića zbog čega je novčano kažnjena, a istu noć na njega je nasrnuo i cimer Asmin Durdžić i više puta ga je udario u glavu.

Uroš je odmah napustio rijaliti i hitno je upućen na lekarski pregled, nakon čega se u Belu kuću vratio sa medicinskog kragnom oko vrata, a Asmin je zbog fizičkog nasrtaja kažnjen novčano. U rijaliti programu “Elita 9“ Uroš je zbog svojih komentara više puta pretrpeo fizičko nasilje, a pre dva meseca na njega je nasrnula i Stanija Dobrojević.

1/16 Vidi galeriju Uroš Stanić Foto: Boba Nikolić

U medijima se dosta polemisalo o odnosu Uroša Stanića i njegovog oca, a zbog turbulentnog odnosa, ovoga puta o sinu nije želeo da kaže ni reč. Sa druge strane, Tatjana je bila vidno uznemirena i očajna zbog fizičkog napada Maje i Asmina na njenog sina, te iako je muž požurivao, ona je želela javno da stane uz naslednika.

- To su ljudi koji nemaju srca, šta drugo da vam kažem – uznemireno je rekla Uroševa majka za "Blic", a onda i kratko dodala i okarakterisala Maju i Asmina jednom rečju.

1/5 Vidi galeriju Rijaliti učesnica Maja Marinković fizički je nasrnula na Uroša Stanića zbog čega je novčano kažnjena, a istu noć na njega je nasrnuo i cimer Asmin Durdžić i više puta ga je udario u glavu. Foto: Preent Screen, Printscreen

- Mafijaši, koji nemaju srca!

Iako je želela još nešto da kaže o svom sinu i stane mu u podršku, muž je sve vreme sedeo u kolima i svirao joj, čime joj je stavio do znanja da treba da krene, a ona je otrčala i poručila da odlazi kako bi rešila celu situaciju.

- Moram da žurim, idem kod advokata – očajno je rekla ona.

"Tužila sam Staniju"

Nakon sukoba Uroša i Stanije, Tatjana je takođe stala pred kamere “Blica“ i otkrila da je preduzela sve mere kako bi zaštitila sina.

1/6 Vidi galeriju Stanija Dobrojević Foto: Printscreen

- Preduzela sam odmah mere i zvala sam advokata i on će sad da preduzme sve što treba. Najviše me je pogodilo taj njen smeh, nije mi izgledala šokirano. Nisam znala da je Stanija trenirala boks i to sve, stvarno je puna sebe. Ne znam šta je to Urošu trebalo i treba da je se kloni. Tužila sam je i sve je prijavljeno, nije mi lakše što sam je prijavila, ali nije u redu da se tako krvnički ponaša. Čitala sam da je bio u policiji i dao izjavu, sad ne znam o čemu je reč. Nakon svega, zvala sam produkciju da ga vode kod lekara i nadam se da jesu, bojim se jako jer je ipak on i operisan i trebao bi da vodi miran život – rekla je Tanja koja je i tada bila uznemirena.

- Sad sam isto potresena i na ivici suza, jer nije hteo da me sluša imao je drugačiji život i da je radio u zdravstvu sve bi mu bilo drugačije, ali on je voleo “Zadrugu“. On voli sve to i kao mali je stalno gledao i to je tako bilo iz godine u godinu.

Kurir.rs/Blic