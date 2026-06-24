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Milica Mitrović oglasila se na svom Instagramu i otkrila kada će se Elita 9 završiti. Ona je saopštila da će se superfinale održati krajem jula.

Milica Mitrović saopštila je konačan datum superfinala o kojem nedeljama unazad svi spekulišu.

- Superfinale Elite ponedeljak 20.07 u 21 h - napisala je ona.

1/5 Vidi galeriju Elita 9 Foto: Printscreen YouTube

Evo ko je izbačen iz Elite pred veliko finale

Rijaliti "Zadrugu 9 Elitu" je poslednja napustila Aleksandra Jakšić odlukom gledalaca, dok je Vanja Živić zbog zdravstvenog stanja morala da napusti hitno rijaliti.

Inače, nominovani takmičari koji su se ove nedelje borili za opstanak bili su Uroš Stanić, Asmin Durdžić, Aleksandra Jakšić i Murat Aslyguzin. Voditelj Darko Tanasijević otišao je u izolaciju po nominovane kako bi im objasnio pravila igrice, a pobedu u njoj odneo je Murat, kojem su nakon toga glasovi duplirani.

1/4 Vidi galeriju Kako je jutros, odlukom publike sa najmanjim procentom glasova, napustila "Elitu 9", oglasila se Aleksandra Jakšić Foto: Printscreen, Antonio Ahel/ATAIMAGES

Nakon što su se glasovi sabrali, usledio je šok! Darko je saopštio takmičarima odluku publike: Murat ostaje na imanju, dok Aleksandra Jakšić zauvek napušta "Zadrugu 9 Elitu".