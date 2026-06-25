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Učesnica „ElitE 9”, Anita Stanojlović, kako stvari stoje iz rijalitija će izaći praznih džepova. Naime, nakon lekarskog pregleda ona je prekršila pravila takmičenja.

Odlukom Velikog šefa, trudna Anita je kažnjena sa čak milion dinara zbog kontakta i primanja informacija iz spoljnog sveta.

Neočekivana situacija

Anita Stanojlović je otišla na pregled u kliniku u kojoj inače redovno kontroliše svoju trudnoću. Iako je ovaj odlazak bio rutinske prirode, ispred same ustanove dogodila se potpuno neočekivana situacija koja je odmah izazvala reakciju produkcije.

Kako se saznaje, u čitavu situaciju umešana je Anitina bliska saradnica Tamara Radoman. Tamara je poslala svoju majku ispred klinike gde je Anita obavljala preglede. Majka njene bliske saradnice uspela je da dođe do Anite i tom prilikom joj saopšti određene informacije iz spoljnog sveta.

S obzirom na to da se ovakav postupak tretira kao direktno kršenje strogih pravila rijalitija, reakcija produkcije bila je munjevita. Veliki šef je odmah reagovao na ovaj prekršaj. Anita Stanojlović je oštro kažnjena, a njen budžet biće umanjen za kaznu od milion dinara.

1/5 Vidi galeriju Anita Stanojlović Foto: Printscreen, Pritnscreen/Instagram

Već kažnjavana

Inače, ona je i pre mesec dana pretrpela istu kaznu. Tada je vređala članove produkcije zbog čega je sankcionisana.

Sve je počelo njenom svađom sa Stanijom Dobrojević, koju je nazvala raspalom babom. Tokom rasprave žestoko ju je vređala, a onda se ostrvila i na produkciju.

Ovo kršenje pravila izazvalo je hitnu reakciju Velikog šefa koji ju je kaznio oduzimanjem milion dinara.

Podsetimo, takmičari rijalitija „Elita 9”, Anita Stanojlović i Luka Vujović, dugo su iščekivali informaciju o polu svog deteta, a kada im je divna vest konačno saopštena, nisu mogli da sakriju emocije, te su zaplakali i poskakali od sreće.

Foto: Printscreen

Izjava Velikog šefa, koju je pročitao Milan Milošević, glasila je: „Draga Elito, želimo da vam saopštimo lepe vesti! Čestitamo Aniti i Luki koji će uskoro postati roditelji jedne devojčice. Srećno! Pozdrav, Veliki šef”.

Kada su saznali ovu radosnu vest, Anita i Luka su poskakali od sreće i odmah krenuli da se grle.

Kurir/Pink