Slušaj vest

Marko Janjušević Janjuš prolazi kroz prilično težak dan jer je danas tačno dve i po godine otkako je izgubio brata. Kako bi se osamio u patnji, na imanju u Šimanovcima su mu ispunili želju i pustili pesmu "Nedelja", koju je, inače, izvodio legendarni Džej.

Za Janjuša su ovo vrlo osetljivi i teški trenuci, pa je neutešno plakao i glasno jecao, dok su mu niz lice tekle gorke suze.

Foto: Printscreen

Do detalja opisao dan smrti brata

Janjušević je nedavno u dvorištu Bele kuće, ogolio dušu dok je razgovarao sa Mikijem Dudićem. Tada se prisetio tragičnog dana koji nikada neće zaboraviti.

- Deset uveče, dvojica iz obezbeđenja ti dolaze i ovako ih gledaš. Približavaju se tebi, a ti znaš da se nešto desilo. Ja sam osetio pre nego što su došli. Zabolela me bila glava, probudio me bol. To je bilo negde oko pola deset, ja se budim i tražim lek za glavu. Sve me boli, vrat. Ne mogu da gledam na oči. Seo tu, popio lek i čekao da zazvoni ovo. Sedim ispred i vidim kreću prema meni, a osećaj, da ti ne objašnjavam kakav. Izlazim, približavam se tamo, vidim auto od bivše žene, e tad mi ono, mrak na oči - rekao je Janjuš.

1/4 Vidi galeriju Marko Janjušević Janjuš Foto: Printscreen YouTube

Tom prilikom je dodao i kako je saznao zašto su ga tad izveli iz rijalitija i ko mu je saopštio tu tešku vest.

- Ulazim unutra, tu bivša žena i tetka. Sećam se prvo što su mi rekli je: "Sa Krunom je sve dobro". Ja pitam "Pa sa kim nije dobro?", kaže "Brat ti nije dobro", pa reko "Da li je živ?", kaže "nije" - otkrio je Janjuš Mikiju situaciju.

"Kajem se što ga nisam još jednom zagrlio"

Podsetimo, Janjuš se zbog smrti brata raspao na komade, pa priznao zbog čega se kaje, te sebi ne oprašta što nije više vremena provodio s bratom.

- Jedino što se kajem jeste što više vremena nismo provodili zajedno, ali to je život, kada odrasteš, svako ide na svoju stranu, pogotovo ja, koji sam imao drugu porodicu. Ne kajem se jer nisam mogao da mu pomognem, znam da nisam, ali se kajem što ga nisam barem zagrlio onako kao kad je bio mali, kad sam ga grlio i ljubio da se mami žalio da ne može da izdrži koliko ga gnjavim... Mnogo sam ga voleo, mnogo... On je bio moje sve... - rekao je Janjuš.

BONUS video: