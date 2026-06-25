POBEDILA U "ZADRUZI", A I DALJE KONOBARIŠE! Služila Darka Kovačevića i Duška Tošića, u penziju neće da ide! Ćerkin razvod od pevača joj je najstresniji period
Nadica Zeljković, pobednica rijalitija "Zadruga 4" i majka Kristine Kije Kockar, vodi miran i ispunjen život u Zrenjaninu gde decenijama radi kao konobarica.
Iako za samo mesec dana stiče uslov za odlazak u zvaničnu penziju, ona ne planira da stane sa radom jer uživa u kontaktu sa ljudima i razmeni lepe energije.
Kroz njen restoran pored sportskog centra prošla su mnoga deca, ali i poznati fudbaleri poput Darka Kovačevića i Duška Tošića, koje je sa osmehom usluživala.
Nadica priznaje da joj je ubedljivo najstresniji period u životu bio kada se njena ćerka Kristina razvodila od Slobe Radanovića pred televizijskim kamerama.
Iako je svakodnevno osećala veliki pritisak javnosti i mušterija koje su je ispitivale o dešavanjima, ona je hrabro branila svoje dete, ali i bivšeg zeta, trudeći se da se ne meša u njihov brak.
Danas je izuzetno ponosna na to kakva je Kija osoba. Ističe da njena ćerka ima čvrst karakter i da nije rasipnica.
Novac koji je zaradila pobedom u rijalitiju Kija nije potrošila na prolazna zadovoljstva, već ga je pametno uložila kako bi obezbedila krov nad glavom i kupila stan na Zvezdari.
Kao njena najveća želja izdvaja se to da se Kristina u bliskoj budućnosti i sama ostvari u ulozi majke.
Kurir/Blic