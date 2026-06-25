Slušaj vest

Nadica Zeljković, pobednica rijalitija "Zadruga 4" i majka Kristine Kije Kockar, vodi miran i ispunjen život u Zrenjaninu gde decenijama radi kao konobarica.

Iako za samo mesec dana stiče uslov za odlazak u zvaničnu penziju, ona ne planira da stane sa radom jer uživa u kontaktu sa ljudima i razmeni lepe energije.

Kroz njen restoran pored sportskog centra prošla su mnoga deca, ali i poznati fudbaleri poput Darka Kovačevića i Duška Tošića, koje je sa osmehom usluživala.

Nadica priznaje da joj je ubedljivo najstresniji period u životu bio kada se njena ćerka Kristina razvodila od Slobe Radanovića pred televizijskim kamerama.

1/5 Vidi galeriju Nadica Zeljković Foto: Nemanja Nikolić, Printscreen, Printscreen/Pink

Iako je svakodnevno osećala veliki pritisak javnosti i mušterija koje su je ispitivale o dešavanjima, ona je hrabro branila svoje dete, ali i bivšeg zeta, trudeći se da se ne meša u njihov brak.

Danas je izuzetno ponosna na to kakva je Kija osoba. Ističe da njena ćerka ima čvrst karakter i da nije rasipnica.

Novac koji je zaradila pobedom u rijalitiju Kija nije potrošila na prolazna zadovoljstva, već ga je pametno uložila kako bi obezbedila krov nad glavom i kupila stan na Zvezdari.

1/5 Vidi galeriju Nadica Zeljković Foto: Printscreen/Pink, Damir Dervišagić, Printscreen

Kao njena najveća želja izdvaja se to da se Kristina u bliskoj budućnosti i sama ostvari u ulozi majke.

Kurir/Blic