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U toku je emisija "Pitanja gledalaca". Voditeljka Maša Mihailović pročitala je pitanje za Maju Marinković

- Da li si priznala Asminu da si bila i sa Borom Santanom? - glasilo je pitanje.

- Ma kakvi nigde veze - rekla je Maja koja je pre šest godina htela da bude sa Borom.

1/5 Vidi galeriju Maja Marinković Foto: Printscreen, Printscrean

Naredno pitanje bilo je za Borislava Terzića Terzu.

- Da li ne ulaziš u vezu sa Sofijom jer znaš da bi te napolju bilo sramota - glasilo je pitanje.

- Ne bi me bilo sramota. Kad izađemo videćemo kako stoje stvari. Njena porodica treba da vidi neke stvari i moja ista. Ja ne bih išao protiv svoje porodice, neke stvari nisu za pohvalu, a nisam ni ja za pohvalu. Kad izađemo mi ćemo da sagledamo situaciju. Kad prođe 10 dana od završetka rijalitija videćemo da li ćemo da budemo zajedno - govorio je Terza.

Pitanja se nastavila

1/5 Vidi galeriju Nerio Ružanji Foto: Printscreen Instagram, Printscreen, Printscreen/Instagram, Petar Aleksić

Naredno pitanje bilo je za Neria Ružanjija.

- Da li misliš da ove što su pare hirurzima dale imaju pravo da nekog nazivaju ružnom ženom? - glasilo je pitanje.

- Danas je najlakše kupiti lepotu. Niko nema pravo nikog da ponižava - rekao je Nerio.

Naredno pitanje bilo je ponovo za Maju.

- Kako te nije sramota onako da odgovoriš Anđelu na podeli, a da je Asmin odgovorio tako iskopala bi mu oči - glasilo je pitanje.

- Ne mislim. Za mene nikad ne može da se kaže da sam flertovala u ljubavnom odnosu. Možda niej trebalo da kažem da ga volim, ali sam to mislila na drugarski način - rekla je Maja.

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