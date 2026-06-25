Slušaj vest

U toku je emisija "Pitanja gledalaca". Voditeljka Maša Mihailović pročitala je pitanje za Maju Marinković

- Da li si priznala Asminu da si bila i sa Borom Santanom? - glasilo je pitanje.

- Ma kakvi nigde veze - rekla je Maja koja je pre šest godina htela da bude sa Borom.

Maja Marinković Foto: Printscreen, Printscrean

Naredno pitanje bilo je za Borislava Terzića Terzu.

- Da li ne ulaziš u vezu sa Sofijom jer znaš da bi te napolju bilo sramota - glasilo je pitanje.

- Ne bi me bilo sramota. Kad izađemo videćemo kako stoje stvari. Njena porodica treba da vidi neke stvari i moja ista. Ja ne bih išao protiv svoje porodice, neke stvari nisu za pohvalu, a nisam ni ja za pohvalu. Kad izađemo mi ćemo da sagledamo situaciju. Kad prođe 10 dana od završetka rijalitija videćemo da li ćemo da budemo zajedno - govorio je Terza.

Pitanja se nastavila

Nerio Ružanji Foto: Printscreen Instagram, Printscreen, Printscreen/Instagram, Petar Aleksić

Naredno pitanje bilo je za Neria Ružanjija.

- Da li misliš da ove što su pare hirurzima dale imaju pravo da nekog nazivaju ružnom ženom? - glasilo je pitanje.

- Danas je najlakše kupiti lepotu. Niko nema pravo nikog da ponižava - rekao je Nerio.

Naredno pitanje bilo je ponovo za Maju.

- Kako te nije sramota onako da odgovoriš Anđelu na podeli, a da je Asmin odgovorio tako iskopala bi mu oči - glasilo je pitanje.

- Ne mislim. Za mene nikad ne može da se kaže da sam flertovala u ljubavnom odnosu. Možda niej trebalo da kažem da ga volim, ali sam to mislila na drugarski način - rekla je Maja.

Ne propustiteRijalitiPOSLE "ELITE" NEĆE IMATI NI ZA ŽVAKU! Maji oduzet šestomesečni honorar, a on je prošao još gore: Kazne pljušte, pare nestaju preko noći!
Maja Marinković, Bora Santana, Miki Dudić, Sofija Janicijević, Asmin Durdzić
Rijaliti"MAJA ZAJEDNO SA OCEM NAPLAĆUJE INTIMNE ODNOSE" Majka Teodora Delić iznela šok tvrdnje o Marinkovićima: Zajedno koriste nedozvoljene supstance!
Maja Marinković i Asmin Durdžić
StarsANITA ĆE PLAKATI KAO MALO DETE! Filip se odlučio za ovu učesnicu Elite: Da nje nema ja bih se smorio
filip-djukic-1-sonja-spasic.jpg
RijalitiOD SJAJA I GLAMURA DO POTPUNOG FIJASKA! Bombastični dekoltei, cirkoni i perje: Ona kao da je izašla iz cirkusa, a tu je i Džoni Dep - poznajemo li se?!
zadruga_13092025_0166 copy.jpg

 Pogledajte dodatni snimak:

01:01
EVO OD ČEGA ŽIVI VELJKO RAŽNATOVIĆ! Izvor: Kurir