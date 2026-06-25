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Dan nakon spektakularnog finala "Elite 9", TV Pink prirediće tradicionalnu žurku na otvorenom u Šimanovcima za učesnike svih sezona "Zadruge'' i ''Elite'',kao i za milionski auditorijum.

Na bini će mu se nakratko pridružiti i bivša Pinkova zvezdica, atraktivna Ana Bertić koja će svojim nastupom upotpuniti ionako senzacionalni muzički ugođaj kakav priređuje Lazić.

Velika tradicionalna žurka održaće se kao i uvek dan nakon superfinala - 21. jula s početkom od 21 čas. 

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Datum superfinala

Milica Mitrović oglasila se na svom Instagramu i otkrila kada će se Elita 9 završiti. Ona je saopštila da će se superfinale održati krajem jula.

Milica Mitrović saopštila je konačan datum superfinala o kojem nedeljama unazad svi spekulišu.

- Superfinale Elite ponedeljak 20.07 u 21 h - napisala je ona.

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