VELIKI ŠEF SAOPŠTIO ŠTA ĆE SE DESITI U ELITI 9 NAKON SUPERFINALA! Reč je o velikom muzičkom imenu, ovo niko nije mogao da nasluti
Dan nakon spektakularnog finala "Elite 9", TV Pink prirediće tradicionalnu žurku na otvorenom u Šimanovcima za učesnike svih sezona "Zadruge'' i ''Elite'',kao i za milionski auditorijum.
Na bini će mu se nakratko pridružiti i bivša Pinkova zvezdica, atraktivna Ana Bertić koja će svojim nastupom upotpuniti ionako senzacionalni muzički ugođaj kakav priređuje Lazić.
Velika tradicionalna žurka održaće se kao i uvek dan nakon superfinala - 21. jula s početkom od 21 čas.
Datum superfinala
Milica Mitrović oglasila se na svom Instagramu i otkrila kada će se Elita 9 završiti. Ona je saopštila da će se superfinale održati krajem jula.
Milica Mitrović saopštila je konačan datum superfinala o kojem nedeljama unazad svi spekulišu.
- Superfinale Elite ponedeljak 20.07 u 21 h - napisala je ona.
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