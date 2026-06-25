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Nakon pomirenja Anastasije Brčić i Bore Santane koje se odigralo u utorak nakon žurke, mediji su kontaktirali Ognjena, njenog najboljeg druga.

On nije krio koliko je razočaran zbog njihovog pomirenja, ali je takođe priznao da ne odustaje od tužbi koje je spremio za Boru.

- Ja, ljudi, više nemam snage. Ja joj čuvam leđa za sve, ali nemam snage za njih dvoje. Samo je čekam da izađe, a sa njim će sve ići preko suda, jer mislim da drugačije nije moguće. Opet ponavljam - njihov odnos je bolestan. Oni će, ljudi, biti na sudu, a usput će se miriti, pa će opet da se pljuju. To je jednostavno tako. Luda kuća. Ispadam tu najluđi ja.

Na pitanje da li će pružiti podršku svojoj drugarici ukoliko dođe do superfinala jasno je odgovorio.

1/5 Vidi galeriju Bora Santana nije prezao od toga da pobaca sve stvari svojoj nekadašnjoj devojci Anastasiji Brčić i njenom novom dečku Muratu Asilgušinu, pa je osmah nastala pometnja u "Eliti 9" Foto: Pink

- Neću doći na superfinale jer tada nisam u zemlji, a sa njom ću obaviti ozbiljan razgovor čim izađe. Najbitnije je njeno zdravlje, pa tek onda sve ostalo. Ljut sam jako i ne podržavam neke stvari, ali je ona moja drugarica i braniću je svom snagom. Uvek ću biti tu za nju, a Bora Santana me ne interesuje. On će završiti na sudu i tu je kraj. Neće mu biti oproštena nijedna uvreda na račun njene porodice i pokojnih ljudi.

Evo koga jedino iz Elite 9 prihvata za Anastasijinog momka.

- Iskreno, rekao sam to i ranije – meni je njen odnos sa Viktorom Gagićem bio sjajan. To mi je bio zaista prelep odnos. Da su nastavili tu priču, verujem da bi daleko dogurali i bili odličan par. Viktor je korektan momak i ne verujem da bi njeno, a ni njegovo učešće izgledalo ovako da su ostali zajedno. Mislim na Viktora i Anastasiju.

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