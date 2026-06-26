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Na zahtev Velikog šefa, u Eliti 9 se održavaju nominacije, a Stanija Dobrojević je ponovo uspela da izazove pažnju javnosti kada je došao njen red.

Naime, starleta je nominovala svoju suparnicu Maju Marinković, istakavši da je ona jedina osoba koju će uvek nominovati.

1/5 Vidi galeriju Stanija Dobrojević Foto: Printscreen

- Jedna jedina osoba koju ću uvek nominovati, sve bih se složila sa Aneli i Urošem, ali sad neću nominovati Asmina. Čula sam da je Maja rekla da će mog brata da vozi u Tursku da mu nadogradi kosu. Želim da čujem o čemu se radi. Tako da ja ovog puta nominujem novu monstrumku. On mi je svašta rekao, ali ona je postala nova monstrumka. Rom iz Belog potoka ju je podigao da bude princezica, ali je postala rijaliti k****tina, zarađivala je isključivo j****inom. Petljala se sa mojim bivšim verenikom, ušla u vezu s njim 40 sati posle mog ulaska, tri meseca kasnije ona mene i dalje vređa. Deset godina gledamo njenu j***činu, Takijeva sutlijašica, ona je jedna žena koja uništava tuđe živote. S kim se j****ala tri dana pre nego što je ušla ovde? Pričala je o tom dečku i toj ženi koja je s njim, nazivala je babom. Tako da nominujem goru monstrumku od Asmina, Maju - rekla je Stanija.

Otac Asmina Durdžića izneo celu istinu

Mustafa veruje da bi se Stanija pomirila sa njegovim sinom.

1/5 Vidi galeriju Mustafa, Stanija, Aneli i Asmin Foto: Screenshot, Antonio Ahel / Ata Images, BoBa Nikolić, Printscreen, Marko Karović, Instagram, Screenshot

- Asmin kad je upoznao Staniju bio je još deblji, mi dobro jedemo, sad se uležao tamo, nije aktivan, telo mu je izgubilo mišiće. Ali on je simpatičan momak, one bi ga sve tri, on ih je poređao kao sardine jednu pored druge i sve su plesale oko njega, okuj me, prekuj me, zakuj me, normalno je da u tim godinama svi dobiju malo kilažu, ali Asmin ima nešto što nemaju drugi.Mislim da bi mu se Stanija rado vratila, ali mi ne znamo ni da će mu se neće vratiti kad se završi Elita, a nemoguće je da ni Asmin tako više ne voli Staniju, mnogo ju je voleo, ne znam kako ga je tako razočarala. Ako devojka nema šta drugo da ponudi osim fizičkog izgleda, onda je to prolazno, žena muškarca može zadržati samo pameću, ne izgledom - rekao je Mustafa za "Red tv" i osvrnuo se na Maju.

"Mislim da je Maja bolji čovek i od Stanije i od Aneli"

1/6 Vidi galeriju Maja Marinković i Asmin Durdžić Foto: Printscreen

- Veza nije nikakva ako nema s**sa, a oni se blamiraju oboje. To je jedan zabavan program, ja iskreno mislim da njihova ljubav nema perspektivu. Mislim da je Maja bolji čovek i od Stanije i od Aneli, pozitivnija je od ove dve. Ona od Asmina nema ništa, ono što vidimo volimo ga. Ove druge su imale od njega materijalne koristi, a opet mu prete, tuku ga, to su loše osobe.

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