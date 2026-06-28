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Voditeljka Sanja Marinković jednom prilikom u emisiji "Magazin In" ugostila je učesnike aktuelne sezone "Elite" gde je sa njima razgovarala o svemu šta im se dešava dok su 24 sata pred kamerama.

Ona je u studiju dočekala Anitu Stanojlović, Luku Vujovića, Aneli Ahmić, Asmina Durdžića i Maju Marinković. Sanja je tada otvorila temu o intimnim odnosima u rijalitiju, a tom prilikom imala je spisak svih partnera pojedinačno svojih gošći.

Prema tom spisku, kako je voditeljka rekla, na prvom mestu je Maja, koja je u svakoj sezoni imala dečka, a sada je u vezi sa Asminom Durdžićem.

Spisak

Za njom je Anita. Kako je Sanja izračunala Maja je imala 12 momaka u svim sezonama rijalitija u kojima je učestvovala, dok Anita devet.

1/6 Vidi galeriju Sanja Marinković Foto: Printscreen Instagram, Printscreen Pink, Kurir Televizija

Prema Sanjinom spisku, po broju odnosa prednjače Maja Marinković i Anita Stanojlović - Maja sa ukupno 12, a Anita sa 9 partnera.

- Da li vidite ove kartice? Ovo su sve ličnosti sa kojima ste vi spavali, vodili ljubav i bili intimni u "Zadruzi" i "Eliti" do sada - rekla je Sanja.

- Majko moja - čula se Aneli Ahmić.

- Maja jedva stala na jednu karticu - pecnula je voditeljka, a potom rekla publici da to nije za aplauz.

Pravdanje

Maja Marinković je pokušala da objasni situaciju, ističući da je dugogodišnji boravak u rijalitiju uticao na broj njenih veza, što ona stalno ponavlja.

- Pa normalno Sanja, ja sam osam godina u rijalitiju. Nisam folirant da svoj život i s*ksualnu prirodu sputavam. Ipak, osam godina nije isto kao kada neko uđe jednu ili dve sezone - rekla je Maja.

1/6 Vidi galeriju Anita Stanojlović Foto: Printscreen, Pritnscreen/Instagram

Anita tvrdi da spisak nije tačan

Anita je tvrdila da ta brojka nije tačna.

- Ne, to nije tačno. Nisam se poljubila ni sa kim. Sa svakim sa kim sam se poljubila, sa njim sam bila - branila se Anita, tvrdeći da je imala devet partnera samo na papiru.

Inače, kako su Maja i Stanija u žestokom ratu, Dobrojevićeva se često poziva na ove voditeljkine reči kako bi ponizila svoju nekadašnju prijateljicu, koja je u vezi s njenim bivšim verenikom.