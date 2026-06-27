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Lepi Mića i Ivan Marinković ušli su u žestok sukob zbog porodice Ahmić.

- Ovde niko nije došao na silu. Aneli je njih povukla sve ovde, to stoji, ali niko ih nije terao da uđu. Ja sam uvek bio za to da Hana kaže šta i kako. Kad je stigla informacija da je Nerio uradio to i to, ja sam rekao da je izvršio prevaru. Ona je ispričala priču i ona je oprostila to. Kad partner jednom prevari uvek će varati. Sita je njena adresa, a ne Aneli. Aneli treba da izgladi stavri sa svojim nećakom ako može. Ivan vodi rat sa Aneli preko Hane i Nerija - rekao je Mića koji se često sukobi sa ostalima.

- Je l' oni diraju Aneli? Je l' neko primetio da oni skaču? Ja Situ nikad nisam uvredio, samo sam komentarisao, a njihovo dete su vređali - rekao je Ivan.

1/5 Vidi galeriju Miroslav Pržulj živi rijaliti život Foto: Petar Aleksić, Preent Screen

- Aneli je ta koja zastupa svoju sestru i ona govori da ništa od toga što Hana i Nerio pričaju nije istina - rekao je Dačo.

- Aneli je rekla na početku da se neće mešati u ovu stvar i tad su je svi podržavali. Ovde je jedini krivac Sita koja nije došla - rekao je Ivan.

- Svi su krivi za ono što su uradili - rekao je Mića.

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