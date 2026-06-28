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Žana Đorđević Maliković, poznatija kao Žana Omnia, reagovala je na javne prozivke svoje bivše drugarice Vanje Živić, koja je po izlasku iz "Elite" za Pink.rs otkrila da će protiv nje podneti tužbu, kao i protiv Milene Kačavende.

Tim povodom oglasila se Žanu, koja je bez dlake na jeziku prokomentarsala Živićevu, te istakla da su joj jasni razlozi zbog kojih je po izlasku iz rijalitija besna.

- Gospođica je besna jer joj se bivši Luks verio sa devojkom dok je bila u rijalitiju, a Bobanac pomirio sa verenicom Mirelom... Ili je shvatila koliko me bivši muž ustvari voli. Bobanac ume ovo bolje, ali loša mu je vojska. Kraljica je jedna i neuništiva, ja sam ta. Zaboravio je kako se igra sa kraljicom, predugo je sa pijunima. Da je pametna i da malo mozga ima shvatila bi da je Bobanac koristi za rat ili ljubav, šta god ovo bilo sa njegove strane ka meni - vidim da se baš trudi da preko nje oblati moje ime javno. Pošto mozga nema da shvati i da je prva nisam popljuvala nijednom, onda neka se bori za imbecla koj je zbog prevelike ljubavi prema meni otišao u ekstrem mržnje prema svojim najmilijima, tj. porodici... Koji joj diktira šta da piše i neka sama snosi kosekvence toga što je glupa, jer joj on ni u čemu pomoći neće, u to neka bude sigurna - najavila je Žana, pa nastavila:

1/9 Vidi galeriju Žana Omnia i Vanja Živić Foto: Printskrin/Instagram, Printscreen

- Isto tako je koristila u rijalitiju i Janjuševića da popljuju Milenu, imali ste prilike da gledate. Ona mi nikada nije ni bila tema, ne zanima me, sama se upecala na još gluplji mamac koji joj je njen "drug", mislim Bobanac, postavio. Tema mi je bio otac moga deteta koji se oglašava u njeno ime, a postojanje dotične me ne zanima. Ja da se plašim pretnji Bobanca i Vanjuške Janjušević iliti Đorđević, kako ona kaže, prezivala bih se Muratović. Hvala im na ukazanom poverenju i čekam rafal jer ja sam živi pancir, Bobanac to najbolje zna, a nije je još obavestio, sebično sa njegove strane. Pucaj, vojsko iz Železnika, čekam! Samo kada krene da se odbija, odaberite dobar ugao ili postavite zadnjice, ali pre toga da budu dobro ušivene u tandemu. Čobanac tera svoje ovčice na vučicu.

Kurir.rs/Pink.rs