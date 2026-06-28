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Pevačica i bivša rijaliti učesnica Zorica Marković gostovala je u emisiji "Premijera - Vikend specijal", gde je govorila o velikom finalu "Elite 9", favoritima za pobedu, ali i odnosu sa Stanijom Dobrojević, sa kojom je pre više od decenije imala žestok sukob na "Farmi", zbog kojeg je bila diskvalifikovana.

Na pitanje ko po njenom mišljenju ima najveće šanse da odnese pobedu, Zorica kaže da je borba neizvesna.

- Ima ih troje, četvoro, sudeći po društvenim mrežama, komentarima.

Jedna od njih je, kako kaže, upravo Stanija Dobrojević.

Iako su iza sebe imale buran odnos i fizički sukob na "Farmi", Zorica danas nema problem da prizna da Stanija može da pobedi.

- Zašto da ne. Bila sam zbog nje diskvalifikovana, pa šta?! To je bilo, prošlo. Devojka se bori, došla je da kaže svoje. Ima pravo i neka je. Ona može da se desi da pobedi, Aneli takođe, Anđelo...

1/5 Vidi galeriju Elita 9 Foto: Instagram, Printscrean, Printscreen

Uporedila je i Staniju sa Aneli Ahmić, ističući da smatra da je Aneli tokom rijalitija prošla kroz mnogo teže situacije.

- Svejedno mi je, stvarno, mada Aneli je prošla malo više muke, prošla je stvarno torturu. Prošla je teže no Stanija, a Stanija je to lagano, a i ima više iskustva.

Zorica smatra da Stanija nema razloga za brigu kada je ljubavni život u pitanju.

- Ko neće onako lepu devojku? Naći će ona ljubav, ne brinem se ja za Standžu.

Zorica Marković izvređala sve oko sebe Foto: Printscreen

Osim Stanije i Aneli, pevačica je pohvalila i Anđela Rankovića, iako su tokom sezone često ulazili u sukobe.

- Anđelo mi je okej, bez obzira što smo se svađali. Stabilan mi je, možda i najbolji ove sezone, iako smo imali toliko svađa nenormalnih. Ivan Marinković, mada bio bi red da jednom Lepi Mića pobedi. Da štakor moj uzme jednom tu nagradu i da se mane rijalitija. Narod o tome odlučuje, koga narod odabere, čestitaću mu - rekla je ona.

Kurir/Pink.rs