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Vanja Prodanović je sinoć zvanično napustila imanje u Šimanovcima, a potom je usledilo čitanje njenog oproštajnog pisma. Po izlasku iz Elite 9, Vanja je bila u studiju kod voditeljke Dušice Jakovljević, gde je i napisala pismo koje je danas adresirano na Belu kuću.

Ovim pismom, Vanja je donela odluku o tome ko će biti vođa tokom naredne nedelje, te se odlučila za Anastasiju Brčić.

- Pokaži da nisi toliko luda kao što izgleda, novi vođa je Anastasija. Hana, Nerio, Tanja Ivane hvala za sve, držite se, vidimo se - pisalo je u pismu.

Foto: Printscreen Pink

Na Vanjine reči napisane u ovom pismu, Anastasija je odmah reagovala, ne sakrivši da joj bivša cimerka već fali.

- Hvala ti na vođstvu, već nam fališ ovde - rekla je Anastasija.

Anastasija izlazi iz Elite bez dinara

Produkcija u Eliti 9 je nedavno preduzela nove rigorozne mere, nakon što je došlo do velikog incidenta koji je eskalirao u fizički kontakt.

Bora Santana i Anastasija Brčić nisu prestajali da iznenađuju javnost, pa su tako u spavaćoj sobi, nakon verbalnog sukoba, prešli granicu prihvatljivog ponašanja.

Naime, Anastasija je tada fizički nasrnula na Boru, a potom je obezbeđenje moralo da reaguje.

1/4 Vidi galeriju Anastasija Brčić ponovo kažnjena u Eliti Foto: Pink Printscreen

Srećom, ekipa obezbeđenja se tad brzo umešala, pa su morali da razdvajaju učesnike i spreče dalji razvoj okršaja.

Anastasija je tim potezom prekršila jedno od najstrožih pravila u Beloj kući, a zbog toga je i Veliki šef morao da donese nove mere. Naime, Brčićka je kažnjena oduzimanjem šestomesečnog honorara zbog nepromišljenog ponašanja.

Na ovaj način, produkcija je dala do znanja da neće tolerisati bilo koji oblik agresije.

Ovo joj je šesta kazna

Anastasiji ovo nije prvi put da bude kažnjena, a i ranije su postojali razlozi za to.

Prva kazna se dogodila sredinom maja, kada joj je oduzet nedeljni honorar sa još četiri takmičarke zbog kršenja osnovnih pravila imanja. Nakon toga kazne su se samo ređale.

Nakon toga, usledila je kazna koja je nastala zbog toga što je spavala u nedozvoljeno vreme nakon muzike za buđenje, a tom prilikom joj je, takođe, oduzet nedeljni honorar.

Anastasija Brčić ulazi u Elitu 9 Foto: Printscreen

Zbog izbegavanja porodičnih obaveza i zadataka u kući, ponovo je dobila udarac na honorar.

Četvrti put, kažnjena je zato što je spavala za vreme trajanja obavezne emisije "Gledanje snimaka".

Petog puta je izgubila 5.000 evra u grupi sa Sarom i Neriom zbog ponovnog nepoštovanja pravila produkcije.

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