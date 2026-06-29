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U Belu kuću u Šimanovcima kročiće pevačica Nadežda Biljić, koja je svojevremeno i sama bila takmičarka rijalitija.

Za sada, takmičari ni ne slute ko će sutra uveče biti zadužen za odličnu atmosferu na imanju. Na sutrašnju žurku stiže Nadežda Biljić koja će svojim nastupom oduševiti sve, a nema sumnje da će takmičari ostati u šoku kada je budu videli na vratima kazina.

Ovako je ona izgledala dok je bila takmičarka u rijalitiju:

1/6 Vidi galeriju Nadežda Biljić tokom učešća u rijalitiju Foto: Pritnscreen, Printscreen

"Osnovni problem na estradi su alavi pevači"

Nadeždi je već neko vreme menadžer suprug, Toma Panić, a njih dvoje neretko otvoreno govore o raznim situacijama na estradi.

Mi iskreno nemamo sukobe ni sa kim, ali često ima spoticanja da tako kažem, moram da kažem da često boli istina, pa nas nema često gde treba da nas ima. Moram da kažem da danas problem imaju pevači i pevačice koji slušaju svoje menadžere koji su danas više računovođe. Osnovni problem na estradi su alavi pevači koji ne biraju koga će sve da zgaze - rekla je Nadežda u emisiji "Premijera, vikend specijal", a tada se na to nadovezao voditelj Milan Milošević.

- Ima jedna starija za koju se priča da je najveće zlo od svih - rekao je on.

Ovako Nadežda i njen suprug izgledaju zajedno:

1/5 Vidi galeriju Nadežda Biljić Foto: ATA images, Dj.Djoković, Printscreen Instagram

Inače, Nadežda Biljić i njen izabranik Toma Panić vezu su započeli u rijalitiju. Iako je njihova ljubav nekoliko puta bila na ispitu, na kraju su uspeli da prevaziđu razlike.

Danas su posvećeni jedan drugom i uživaju u odrastanju sina Longa koji im je ulepšao život. Toma je posvećen pevačkoj karijeri svoje supruge, dok ona vredno radi na novim projektima i oduševljava svojom bojom glasa.

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