Slušaj vest

Učesnica "Elite" Stanija Dobrojević u više navrata je izrekla je brojne optužbe na račun Takija Marinkovića, tokom rasprava sa njegovom ćerkom Majom, zbog čega je on rešio da protiv nje podnese tužbe.

Stanija šokirala naciju tvrdnjama

Stanija Dobrojević Foto: Printscreen

Neke od njenih izjava mnogi su protumačili kao vrlo jasnu insinuaciju da Taki podvodi svoju ćerku Maju.

Takođe, govorila je i o njegovim navodnim odnosima sa maloletnicama, najavila da će se pozabaviti njegovim aktivnostima napolju, koje bi trebalo da budu predmet interesovanja nadležnih institucija, a takođe govorila je o njegovom poreklu i mnogo čemu...

Taki reagovao

Taki Marinković Foto: Petar Aleksić, Privatna Arhiva, Nemanja Nikolić

Tim povodom oglasio se i Marinković, koji ništa od njenih navoda nije želeo da komentariše.

- Već tri meseca se ne oglašavam, neću ni sada. Konsultovao sam se sa advokatima, ne mogu niti želim išta da pričam, da komentarišem i dajem izjave. Sve sam prepustio advokatima, u sve su upućeni, oni rade u moje ime i podnose tužbe. Sve što budem imao rešavaću pravnim putem - rekao je Taki za Pink.

Ne propustiteStars"MOLIŠ DA TI PLATE KIRIJU" Dve bivše drugarice otkrile sve što su jedna drugoj pričale u poverenju: 10 godina naplaćuješ intimne odnose
Screenshot 2026-06-26 093809.png
StarsDISKVALIFIKACIJA STANIJE DOBROJEVIĆ? Haos u Eliti 9
Stanija Dobrojević
Rijaliti"SPISAK MAJINIH MOMAKA JEDVA STAO NA KARTICU" Sanja Marinković otkrila da je učesnica "Elite" u rijalitiju imala čak 12 muškaraca: Usledio njen odgovor
xxxx News1 Petar Aleksic copy.jpg
StarsOTKRIVENO KOD KOGA JE STANIJA ŽIVELA U AMERICI Bivša rijaliti učesnica razotkrila tajne Elitara: Asmin je zajmio pare, a tek da čujete šta kaže za Maju...
stanija lili.jpg

19:38
STARS EP602 20.06.2026. Izvor: Kurir TV