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U jeku turbulentnih dešavanja u rijaliti programu "Elita 9", porodica aktuelnog učesnika Asmina Durdžića ne prestaje da intrigira javnost i privlači pažnju medija. Najnoviji potez njegove sestre, Minke Durdžić, izazvao je pravu buru na društvenim mrežama i pokrenuo lavinu spekulacija.

Naime, Minka se oglasila na svom zvaničnom Instagram profilu podelivši veoma intrigantnu poruku napisanu na nemačkom jeziku. Ova objava, koja se bavi muško-ženskim odnosima, odanošću i finansijskoj nezavisnosti, mnoge je ostavila u čudu i svi se pitaju kome je posvećena."Daj muškarcu novac i on će osnovati drugu porodicu. Daj ženi novac i ona se nikada neće udati".

Minka o Staniji

Minka je nedavno poslala poruku u emisiju Red TV, pa ju je voditeljka pročitala.

1/6 Vidi galeriju Stanija Dobrojević i Asmin Durdžić svađa Foto: Printscreen

- Meni je draga Stanija kao osoba, u to šta imaju njih dvoje, u to ne ulazim. Jedino što znam je da on nju iskreno voli - glasila je Minkina poruka.

Asmin blizak sa bratom i sestrom

1/5 Vidi galeriju Najnoviji potez njegove sestre, Minke Durdžić, izazvao je pravu buru na društvenim mrežama Foto: Printscreen

Javnosti je dobro poznato da Durdžić ima rođenog brata Suda i sestru Minku, koje često pominje tokom svog boravka u "Eliti".

Na društvenim mrežama njegove sestre Minke, Asmin je veoma prisutan, a ona redovno ističe koliko su blisko povezani i naglašava da su uvek tu jedno za drugo.

S druge strane, brat Sudo mu je takođe stalna podrška, ali ima drugačiji pristup.

Sudo brata oštrije savetuje kroz poruke koje mu redovno šalje u "Elitu" povodom rođendana, Nove godine i ostalih praznika. Fotografije sa društvenih mreža svedoče o tome koliko je porodična ljubav jaka, a Asmin nikada nije krio koliko je ponosan na svog brata i sestru.