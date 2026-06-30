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Posle brojnih spekulacija bivša rijaliti učesnica Anđela Đuričić priznala je da je ugradila silikone i otkrila detalje operacije koju je platila 5.500 evra.

Anđela priznala da je ugradila silikone

Pre tri meseca pratioci Anđele Đuričić primetili su gledajući njene snimke na duštvenim mrežama da joj poprsje deluje veće, te su odmah zaključili da je posetila plastičara.

Iako je promena bila očigledna Đuričićeva je mudro ćutala i svaku priliku koristila da neumorno pozira u bikiniju. Sve do sada, kada je rešila da otkrije sve detalje estetske intervencije. Kako je otkrila o operaciji grudi je razmišljala već duže vreme, ali dok nije našla doktora koji joj uliva sigurnost nije bila spremna da legne na operacioni sto.

- Poslednjih par godina više puta sam zakazivala, pa otkazivala operaciju grudi. Presekla sam tokom odmora na Tajlandu i donela odluku da konačno uradim grudi. Rekla sam sebi da više neću nijedno leto dočekati u agoniji razmišljanja da li mi haljina dobro stoji ili ne... - rekla je Anđela.

1/7 Vidi galeriju Anđela Đuričić uživa na Tajlandu Foto: Printscrean, Printscreen/Instagram

Prema njenim rečima, čim se vratila sa Tajlanda odmah je zakazala konsultacije u jednoj poznatoj klinici, ali kako tamo nije naišla na tretman kakav je očekivala nastavila je potragu.

Evo koliko je platila

- Požalila sam se doktorki kod koje sam radila usne i ona mi je prporučila jednu kliniku u Zemunu i hirurga u kog ima apsolutno poverenje. Otišla sam i nisam se pokajala, oduševio me je njihov pristup pacijentu, sve su mi lepo objasnili i smirili moje strahove - ispričala je Đuričićeva.

Operisala se krajem februara odmah po povratku iz Dubaija, a kako je otkrila imala je samo jedan zahtev.

1/7 Vidi galeriju Anđela Đuričić Foto: Printscrean, Printscreen, Kurir