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Bivša učesnica rijalitija "Elita", Anđela Đuričić, suočila se sa neočekivanom dramom prilikom povratka sa letovanja u Crikvenici, gde je odmarala sa Filipom Carem. Umesto mirnog dolaska kući, njeno putovanje pretvorilo se u izuzetno stresno iskustvo.

Drama na aerodromu

Zbog loših vremenskih prilika njen avion nije uspeo da sleti ni na aerodrom u Tivtu, a ni u Podgorici.

Let je na kraju preusmeren za Tiranu u Albaniji.

Anđela se ovim povodom vidno potresena oglasila na društvenim mrežama: "Jao, ljudi, kakav let smo mi imali! Nismo mogli da sletimo u Tivat, ni u Podgoricu, uopšte u Crnu Goru. Jeste bilo nevreme, ali verujte mi, nije samo to".

Nakon neplaniranog sletanja u susednu državu, putnike su sačekali novi logistički problemi. Bili su primorani da čekaju svoj prtljag, da bi nakon toga putovanje ka Crnoj Gori morali da nastave organizovanim autobuskim prevozom, što je ionako iscrpljujuću noćnu moru dodatno produžilo.

1/5 Vidi galeriju Bivša učesnica rijalitija "Elita", Anđela Đuričić, suočila se sa neočekivanom dramom prilikom povratka sa letovanja u Crikvenici, gde je odmarala sa Filipom Carem Foto: Printscreen

Anđela je svojim pratiocima detaljno opisala agoniju u kojoj su se našli: "Evo nas u Tirani, znači, pakao! Da uzmem svoj prtljag koji čekam pola sata, nadam se da će stići, pa da idemo busevima nazad, znači... Ne znam, meni se isprala ova boja što sam se sunčala od stresa koji smo preživeli! Hvala Bogu što smo samo živi i zdravi, najiskrenije!".

Pretrpljeni stres je bivšoj učesnici rijalitija u potpunosti pokvario lepe utiske sa nedavnog odmora, ali je priznala da je u tim trenucima straha razmišljala isključivo o tome da se čitava situacija završi bez ozbiljnijih posledica po putnike.

"Stavili su mi 325 kubika u grudi"

Anđela Đuričić nedavno se podvrgla estetskoj korekciji i uvećala grudi, a danas je po prvi put javno progovorila o svim detaljima intervencije. Kako je otkrila, pod nož je otišla krajem februara, odmah po povratku iz Dubaija, a za ovu veliku promenu izdvojila je pozamašnu svotu novca.

- Požalila sam se doktorki kod koje sam radila usne i ona mi je prporučila jednu kliniku i hirurga u kog ima apsolutno poverenje. Otišla sam i nisam se pokajala, oduševio me je njihov pristup pacijentu, sve su mi lepo objasnili i smirili moje strahove - ispričala je Đuričićeva.

1/7 Vidi galeriju Anđela Đuričić Foto: Printscrean, Printscreen, Kurir

- Ja sam tražila da to izgleda prirodno što više može i da moje grudi ne budu u prvom planu kad me neko pogleda. Rekla sam doktoru da on najbolje zna kako treba da uradi, ali da ostanem u okviru svog tela i konstitucije. Sećam se samo ulaska u salu. Operacija je trajala možda sat vremena, stavili su mi 325 kubika. To na moje grudi izgleda kao da imam 400. Radila sam novu tehniku, nisam sigurna kako se zove, ali znam da je reč o laganim imlantima i zbog toga sa platila 1.000 evra više. Operacija me je koštala 5.500 evra i apsolutno je vredelo, ja sam prezdovoljna - iskrena je bila Anđela, preneo je Informer.