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Bivša rijaliti učesnica Vanja Prodanović, poslednja učesnica koja je napustila rijaliti "Elita 9", sumirala je utiske nakon devet meseci provedenih na imanju u Šimanovcima.

Ljubavna priča sa Ivanom Marinkovićem obeležila je njen boravak u rijalitiju, a Vanja priznaje da još ne zna da li njihova veza ima budućnost.

- Nemam predstavu šta će biti sa nama. Znatiželjna sam. Čekam da vidim kakvog je on razmišljanja, u kakvom će biti raspoloženju. Mislim da neće biti ništa, da nije kliknulo, da će ostati na nekom poznanstvu. Ja bih volela da budemo u vezi. Bio bi nam bolji odnos napolju. Unutra je dosta pritiska. Nezdravo je da si upućen konstantno na partnera. Ljudi stalno prate i spletkare. Dođe i do nekih čarkica. Svaki odnos bolje funkcioniše napolju - rekla je Vanja.

Foto: Printscreen

Govoreći o učesnicima sa kojima je imala najveće sukobe, Vanja nije imala dilemu.

- Asmin i Bora, bez premca. Mislim da je to utisak većine. Maltretirali su i šikanirali ljude koji to nisu zaslužili. Baš su otišli u ekstreme. I morbidni, i nasilni, i naporni. Sa Asminom od starta imam sukobe - rekla je ona.

Dodala je i da nikako ne bi volela da upravo Asmin Durdžić odnese pobedu.

- Ja ću da se šlogiram ako on pobedi. Biću na aparatima nedelju dana. To će biti nezasluženo. Mislim da postoji grupa ljudi, očeva sa sličnom situacijom, pa se poistovećuju. Možda bih samo tako mogla da razumem njegov neki visoki plasman - izjavila je Vanja.

Vanja je prokomentarisala i Milenu Kačavendu, koja je tokom sezone često bila u centru pažnje zbog brojnih sukoba.